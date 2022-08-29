ذا أثليتك: مانشستر يونايتد يرفض عرضي ثنائي الدوري الإنجليزي من أجل بيساكا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

فان بيساكا يسجل ويحتفل بهدف مانشستر يونايتد الثالث في نيوكاسل

رفض مانشستر يونايتد عرضي وست هام وكريستال بالاس من أجل ضم آرون وان بيساكا لاعب الفريق.

أرون وان بيساكا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتلقى مانشستر يونايتد اتصالات من ثنائي الدوري الإنجليزي بشأن إمكانية وان بيساكا.

وكشف ذا أثليتك العرضين المقدمين من وست هام وكريستال بالاس ويرفض خروج بيساكا سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

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وأشار تقرير ذا أثليتك أن مانشستر يونايتد لن يجد البديل بسبب ضيق الوقت.

وكان مانشستر يونايتد قد ضم وان بيساكا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني قبل ثلاث سنوات من كريستال بالاس.

ولم يلعب بيساكا في مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم سوى مرة واحدة كبديل لمدة 4 دقائق أمام ليفربول.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الخميس أمام ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ولعب وان بيساكا مع مانشستر يونايتد في 127 مباراة وساهم في 12 هدفا مع الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد ست نقاط بعد تحقيق فوزين متتاليين أمام ليفربول وساوثامبتون.

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