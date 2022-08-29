صن: تنافس بين نتفلكس وأمازون للحصول على حقوق وثائقي مانشستر يونايتد

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام بريتفورد

تتنافس شركتي نتفلكس وأمازون برايم للحصول على حقوق عمل مسلسل وثائقي لموسم مانشستر يونايتد الحالي.

صحيفة صن الإنجليزية كشفت عن وجود استعداد عند الشركتين لدفع ملايين مقابل الحصول على حقوق المسلسل الوثائقي الخاص بمانشستر يونايتد.

وقال مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة ذا صن: "قصة إعادة بناء النادي تحت قيادة إريك تين هاج ومستقبل كريستيانو رونالدو مع النادي بالإضافة للحملة التي تطالب بخروج عائلة جليزرز من النادي كل ذلك أشبه بفيلم من هوليود".

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وتابع "لذلك النادي أصبح هدف جديد لمنتجي أمازون برايم ونتفلكس وتلقينا أكثر من عرض، وحتى الآن لم يعطيهم النادي الضوء الأخضر ولكن الاهتمام لا يزال قويا ومن غير المرجح أن يزول".

شركة أمازون كانت قد أنتجت مسلسل عن موسم أرسنال الماضي بعنوان "All or nothing" وهي سلسلة ينتجها النادي كل موسم عن ناد مختلف.

شركة نتفلكس أيضا انتجت العديد من المسلسلات الوثائقية عن الأندية الأوروبية خلال الأعوام الماضية مثل يوفنتوس وفيلم وثائقي عن نيكولاس أنيلكا.

نتفلكس أمازون برايم مانشستر يونايتد
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