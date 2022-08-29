باكيتا إلى وست هام

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

لوكاس باكيتا بقميص وست هام يونايتد

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع البرازيلي لوكاس باكيتا قادما من ليون الفرنسي.

بحسب فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف وست هام يونايتد 43 مليون يورو مع 17 مليون إضافات.

وسيمتد تعاقد باكيتا مع وست هام حتى 2027 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

أخبار متعلقة
حكام ختام الدوري - شاهندة محكمة ساحة وعودة عاشور.. ولقاء بدون فيديو نفاد 50% من تذاكر السوبر المصري بين الزمالك والأهلي مؤتمر توخيل: ساوثامبتون اكتسب المزيد من الثقة.. وأزمة الوسط ستؤثر على تشيلسي بعد أزمة فاركو.. إيقاف القيد عن 4 أندية مصرية في أقل من 3 سنوات

البرازيلي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا، وخلال الموسم الحالي شارك في مباراتين مع الفريق في الدوري الفرنسي.

الدولي البرازيلي خاض 33 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

وحقق وست هام يونايتد انتصاره الأول في الدوري على حساب أستون فيلا بعد ثلاث خسائر متتالية.

وضم الهامرز نايف أكرد من رين الفرنسي وماكسويل كورنيه من بيرنلي وجيانلوكا سكاماكا من ساسولو الإيطالي وإيمرسون رويال من تشيلسي وتيمو كيرير وألفونسو أريولا من باريس سان جيرمان وفلين داونيس من سوانسي سيتي.

لوكاس باكيتا أولمبيك ليون الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي وست هام
نرشح لكم
صن: تنافس بين نتفلكس وأمازون للحصول على حقوق وثائقي مانشستر يونايتد حنبعل المجبري إلى بيرمنجهام مؤتمر توخيل: ساوثامبتون اكتسب المزيد من الثقة.. وأزمة الوسط ستؤثر على تشيلسي كونتي: نحتاج فترتي انتقالات لنكتمل.. وتوتنام أفضل من الموسم الماضي تشيلسي يفسخ تعاقده مع باركلي بالتراضي شكوك حول لحاق صفقة نيوكاسل القياسية بلقاء ليفربول فيرديناند: مدافعون قلائل أوقفوا خطورة محمد صلاح.. ومالاسيا أحدهم أسطورة كرة السلة الأمريكية يتحدث عن تعلقه بـ صلاح وعودته للقاهرة بعد 37 عاما
أخر الأخبار
صن: تنافس بين نتفلكس وأمازون للحصول على حقوق وثائقي مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإصابة تحرم لوكاكو من دربي ميلانو.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بايرن ميونيخ 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام إيران في ثاني جولات بطولة العالم 52 دقيقة | رياضات أخرى
باكيتا إلى وست هام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حنبعل المجبري إلى بيرمنجهام 57 دقيقة | ميركاتو
قائمة الأهلي - غياب وليد سليمان أمام سيراميكا في ختام الدوري ساعة | الكرة المصرية
قائمة كاملة من الشباب لـ الزمالك أمام إيسترن كومباني في ختام الدوري ساعة | الكرة المصرية
حكام ختام الدوري - شاهندة محكمة ساحة وعودة عاشور.. ولقاء بدون فيديو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث