باكيتا إلى وست هام

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعاقده مع البرازيلي لوكاس باكيتا قادما من ليون الفرنسي.

بحسب فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف وست هام يونايتد 43 مليون يورو مع 17 مليون إضافات.

وسيمتد تعاقد باكيتا مع وست هام حتى 2027 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

Born in Brazil, but now East London is his home. Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022

البرازيلي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا، وخلال الموسم الحالي شارك في مباراتين مع الفريق في الدوري الفرنسي.

الدولي البرازيلي خاض 33 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

وحقق وست هام يونايتد انتصاره الأول في الدوري على حساب أستون فيلا بعد ثلاث خسائر متتالية.

وضم الهامرز نايف أكرد من رين الفرنسي وماكسويل كورنيه من بيرنلي وجيانلوكا سكاماكا من ساسولو الإيطالي وإيمرسون رويال من تشيلسي وتيمو كيرير وألفونسو أريولا من باريس سان جيرمان وفلين داونيس من سوانسي سيتي.