حكام ختام الدوري - شاهندة محكمة ساحة وعودة عاشور.. ولقاء بدون فيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام اليوم الختامي من موسم مسابقة الدوري.

وتدير شاهندة المغربي مواجهة سموحة ضد فاركو كأول محكمة رئيسية في مسابقة الدوري.

وسبق لشاهندة إدارة مواجهة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة كمحكمة رئيسية.

ويعود محمود عاشور لقيادة المباريات من جديد بإدارة مواجهة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.

ويقام لقاء الإسماعيلي أمام طلائع الجيش بدون حكام تقنية الفيديو.

وفي مباريات صراع البقاء بالدوري، يدير محمود البنا مواجهة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري.

بينما محمد عادل يدير لقاء بيراميدز أمام الجونة، ومحمد الحنفي يدير مواجهة المقاولون العرب أمام المصري.

ويدير أحمد جمال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وأحمد حمدي حكم مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني.

وجاء حكام ختام مسابقة الدوري كالآتي:

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (الساعة 4:30)

حكم ساحة: أحمد جمال

حكم مساعد: رمضان هنداوي

حكم مساعد: تامر سمير

حكم رابع: محمد العتباني

حكم فيديو: سيد شعبان

مساعد حكم فيديو: عمر عايد

الزمالك × إيسترن كومباني (الساعة 9:30 مساء)

حكم ساحة: أحمد حمدي

حكم مساعد: أسامة عبد اللطيف

حكم مساعد: وليد حميد

حكم رابع: جلال أحمد

حكم فيديو: أمين عمر

مساعد حكم فيديو: صبري إبراهيم

سموحة × فاركو (الساعة 4:30)

حكم ساحة: شاهندة المغربي

حكم مساعد: منى عطا الله

حكم مساعد: محمد شعبان

حكم رابع: صبحي العمراوي

حكم فيديو: حسني سلطان

مساعد حكم فيديو: يارا عاطف

الإسماعيلي × طلائع الجيش (الساعة 6:30)

حكم ساحة: محمود عاشور

حكم مساعد: أحمد أبو زيد

حكم مساعد: عربي أحمد

حكم رابع: ياسر عبد الحق

المقاولون العرب × المصري (الساعة 9:30)

حكم ساحة: محمد الحنفي

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم مساعد: أحمد توفيق

حكم رابع: محمد الصباحي

حكم فيديو: عمرو الشناوي

مساعد حكم فيديو: محمد عبد الحافظ

غزل المحلة × الاتحاد (الساعة 9:30)

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: أحمد حسام

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم رابع: سيد منير

حكم فيديو: وائل فرحان

مساعد حكم فيديو: عمرو عابدين

بيراميدز × الجونة (الساعة 9:30)

حكم ساحة: محمد عادل

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: سمير جمال

حكم رابع: عبد العزيز السيد

حكم فيديو: طارق مجدي

مساعد حكم فيديو: أحمد ناجي