مؤتمر توخيل: ساوثامبتون اكتسب المزيد من الثقة.. وأزمة الوسط ستؤثر على تشيلسي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

شدد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي على أن مواجهة ساوثامبتون لن تكون سهلة مع ما قدموه في آخر مباراتين مشيرا لأن مشاكل الوسط ستؤثر على الفريق.

وقال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ساوثامبتون: "شاهدت مواجهتهم أمام مانشستر يونايتد، رأيت فريقا قويا للغاية وقبلها قلبوا النتيجة على ليستر سيتي. اكتسبوا الكثير من الثقة وكان لديهم عديد التسديدات واللمسات في منطقة الجزاء".

وأضاف "يمكننا أن نتوقع مباراة بدنية قوية، نحن بحاجة للتعافي والاستعداد جيدا لتكرار مع فعلناه أمام ليستر سيتي".

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وتابع "في الوقت الحالي، أعتقد أننا قد نحتاج إلى المزيد من اللاعبين في بعض المراكز لكننا نقترب بشدة ا من نهاية فترة الانتقالات وعندما يأتي الأول من سبتمبر سأكون سعيدا بغض النظر عما يحدث. سأحاول العثور على الحلول وعدم التفكير فيما قد يحدث".

وواصل عن أزبلكويتا "جلوسه على مقاعد البدلاء هو أحد أصعب القرارات لأنه يتدرب بشكل جيد للغاية وفي حالة بدنية جيدة، لو لعبنا 4-4-2 فسيكون الاختيار بينه وبين ريس جيمس ولكن عندما اتنقلنا لخمسة مدافعين كان وجودهما معا بالأمر السهل".

واستكمل "اعتدنا المنافسة على كل لقب، وإذا لم تكن لدينا قرارات صعبة فيما يخص التنافس بين اللاعبين فلن نتواجد في هذا المستوى".

واستطرد عن اللاعبين القريبين من المغادرة "أتفهم ما يحدث في فترة الانتقالات، عندما يغادرون مقر التدريبات فإنهم يتلقون المكالمات ومع اقتراب كأس العالم فالكل يفكر به، ولكن مع قدوم 1 سبتمبر لن يكون هناك أي عذر ويجب أن يكون الالتزام 100% وليس 99%".

واستكمل "كوفاسيتش ليس جاهزا بعض للمشاركة وكانتي ما زال مصاباا بجانب البطاقة الحمراء لجالاجير، كان لدينا خمسة لاعبين في خط الوسط بجانب تشوكويميكا كخيار شاب والآن أصبح هناك لاعبين فقط وهذه مشكلة بالتأكيد".

وحصد تشيلسي سبع نقاط من أول أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بانتصارين على إيفرتون وليستر سيتي، وتعادل أمام توتنام وخسارة أمام ليدز يونايتد.

توماس توخيل تشيلسي الدوري الإنجليزي
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