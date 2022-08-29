كونتي: نحتاج فترتي انتقالات لنكتمل.. وتوتنام أفضل من الموسم الماضي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

يرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام أن فريقه يحتاج فترتي انتقالات يتعاقد خلالهما مع لاعبين جدد من أجل أن يصبح متاكملا.

ويستعد توتنام لمواجهة وست هام في غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "توتنام يحتاج إلى فترتي انتقالات ليكون فريقا كاملا وليتحول لمنافس حقيقي على الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وتابع "حاولت أن أبدأ باللاعبين القدامى لأنهم يعطونني واقعية أكثر، بدأت العمل مع اللاعبين الجدد منذ شهر ونصف فقط واعتقد أن اختياراتي كانت جيدة لأننا حققنا نتائج جيدة خلال المباريات الأولى".

وأضاف "الآن يتعين علينا أن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام فمن الطبيعي أن نقوم بالمداورة ويجب على اللاعبين أن يكونوا أذكياء لفهم أنه يتعين عليهم الجلوس أحيانا على مقاعد البدلاء وهذه هي الفترة التي سيفهم منها الفريق إذا كان كاملا أو بإمكانه أن يصبح أفضل".

وشدد "إذا قارنت الموسم الحالي بالماضي فنحن أكثر اكتمالا ولكن نحتاج إلى الوقت والصبر لنصل للفرق الأخرى أصحاب المستوى الأعلى وعلى الأقل نحتاح لفترتي انتقالات أخرتين".

وأتم "تحدثت مع النادي وأخبرتهم برأيي ولكن إذا فعلنا شيئا فيما تبقى من فترة الانتقالات أو لا فلا بأس".

ويحتل توتنام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاثة من أول 4 مباريات في الدوري وبفارق نقطتين عن أرسنال أصحاب المركز الأول.

توتنام وست هام أنطونيو كونتي
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