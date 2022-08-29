رومانو: يونايتد اتفق على ضم حارس نيوكاسل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

دوبرافكا - موراتا - إسبانيا - سلوفاكيا - يورو 2020

أوضح فاربريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من ضم مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد خلال الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس الجاري.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "توصل مانشستر يونايتد الآن إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع دوبرافكا".

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وأضاف "نيوكاسل مستعد لقبول عرض إعارة مع خيار الشراء بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني".

ويتم حاليا مناقشة التفاصيل النهائية للصفقة بعدما أنهى النادي الاتفاق مع اللاعب السلوفاكي على عقده الشخصي.

مانشستر يونايتد ارتبط هذا الصيف بأكثر من اسم كحارس بديل للإسباني ديفيد دي خيا.

أخرهم كان كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت الذي وجد يونايتد صعوبة في ضمه.

وكذلك يان سومر حارس بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني وإيان ميسيلييه حارس ليدز يونايتد.

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