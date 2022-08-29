كرة طائرة – الأهلي يتعاقد مع ديانا رييس لاعبة منتخب بورتوريكو

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 14:57

كتب : حسام نور الدين

ديانا كارولينا رييس - الأهلي

أعلن الأهلي عن تعاقده مع ديانا كارولينا رييس لاعبة منتخب بورتوريكو لتدعيم فريق سيدات كرة الطائرة.

وأشار الأهلي إلى التعاقد مع رييس لمدة موسم واحد في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي.

وصرّح العوضي عبر الموقع الرسمي لناديه: "متفائل جدًا بشأن اللاعبة، هي إضافة قوية للفريق".

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وتابع: "نحرص على تدعيم فريق الطائرة على غرار ما حدث مع بقية فرق النادي".

وأتم: "التعاقد مع كارولينا جاء بعد ترشيحها من قبل الجهاز الفني، خصوصًا أنها تمتلك سيرة ذاتية مميزة".

وكانت رييس قد وصلت القاهرة قبل يومين للخضوع للكشف الطبي في الأهلي.

اللاعبة البالغة 29 عامًا قضت أغلب مسيرتها في نادي كريوياس يد كاجواس البورتوريكي.

كما تواجدت في نادي كريستال بانكوبر البيروفي موسم 2017\2018.

وتلعب رييس في الخط الأمامي ويبلغ طولها 188 سم.

وشاركت رييس مع منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية 2016، وبطولة العالم 2018.

وضم الأهلي في وقتٍ سابق مريم ثروت في مركز المعد، وكذلك علياء هاني من نادي الشمس، مع تجديد عقود نهلة سامح وآية الشامي ودعاء الغباشي.

وحصد الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر بالموسم الماضي، مع وصافة بطولة إفريقيا للأندية.

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