كرة طائرة - المحترفة ديانا كارولينا تصل مصر استعدادا للانضمام للأهلي

وصلت المحترفة ديانا كارولينا رايس إلى مطار القاهرة استعدادا للانضمام لفريق الأهلي لسيدات كرة الطائرة في صفقة انتقال حر.

ديانا ستخضع للشكف الطبي في الأهلي قبل التوقيع على العقد بشكل رسمي.

وستوقع ديانا على عقد لمدة موسم واحد مع الأهلي في حالة اجتياز الكشف الطبي.

وكان الأهلي قد ضم للاعبة مريم ثروت والتي تشغل مركز المعد لمدة أربعة مواسم مقبلة.

كما كشف الأهلي عن تعاقده مع علياء هاني لاعبة نادي الشمس لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن من قبل تجديد تعاقد كل من نهلة سامح وأية الشامي ودعاء الغباشي.

وحصد الأهلي الموسم الماضي لقب الدوري وكأس مصر بينما حقق وصافة بطولة إفريقيا للأندية.