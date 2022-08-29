بعد إصابته بكسر في الترقوة.. مدافع الإسماعيلي يخضع لعملية جراحية
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 14:32
كتب : محمود عزت
يخضع محمد نصر مدافع الإسماعيلي لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة بعد إصابته بكسر في الترقوة.
محمد نصر
النادي : الإسماعيلي
وكان نصر تعرض إلى إصابة في مباراة فريقه أمام إيسترن كومباني في الجولة الـ32 من الدوري المصري.
وكان الجهاز الطبي للفريق قد حرص على عرض اللاعب على استشاري أولا للتأكد من حاجته من تدخل جراحي.
ويفقد الإسماعيلي خدمات مدافع آخر بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة ومحمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.
وكان الإسماعيلي خسر أمام إنبي في الجولة السابقة 33 من الدوري المصري.
ويستعد الدراويش لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء في الرابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.
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