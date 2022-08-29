دي يونج يطير إلى إنجلترا.. والسبب مفاجئ

توجّه فرينكي دي يونج لاعب برشلونة إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الإثنين.

والتقطت كاميرات برنامج "التشيرينجيتو" اللاعب الهولندي رفقة صديقته أثناء دخولهما المطار للسفر إلى لندن.

وسُئل دي يونج في الفيديو عدة مرات عن مستقبله مع برشلونة أو موقفه من الانتقال إلى تشيلسي، لكنه لم يجب واكتفى بالتقاط الصور مع محبيه والتوقيع لهم.

وأفادت تقارير أن ممفيس ديباي مواطن وزميل دي يونج في برشلونة سيستقل نفس الطائرة أيضًا وصولًا إلى لندن.

لكن صامويل مارسيدين صحفي شبكة ESPN وصحيفة سبورت أوضح أن تلك الرحلة لا علاقة لها بالانتقال إلى تشيلسي أو أي فريق إنجليزي.

Barça players have a couple of days off and Frenkie de Jong is going to London. Not transfer related. Memphis Depay also heading to London with him. Still most likely scenario is FDJ stays at Barça. Salary adjustment still not an option — Samuel Marsden (@samuelmarsden) August 29, 2022

وأوضح تانكريدي بالميري مراسل شبكة CNN أن دي يونج يتجه إلى لندن لحضور زفاف دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد.

Apparently Van de Beek wedding happening as reason for De Jong flying London — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 29, 2022

ويفسر ذلك وجود ديباي أيضًا على نفس الرحلة، إذ يتزامل الثلاثي في صفوف منتخب هولندا.

وارتبط اسم دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي طوال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب برشلونة في التخلص من دي يونج بسبب راتبه المرتفع، وليكون قادرًا على عقد مزيد من الصفقات.

وأوضح مارسيدين صحفي سبورت أن الأقرب في الوقت الحالي هو استمرار دي يونج مع برشلونة.

وكان ديباي في طريقه إلى يوفنتوس أيضًا لكن الصفقة متوقفة بالوقت الحالي مع خروج نجم ليون السابق من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

وشارك دي يونج بديلًا في انتصار برشلونة على بلد الوليد برباعية نظيفة مساء الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

كما شارك كبديل في أول جولة أمام رايو فايكانو، ولعب أساسيًا أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية أثناء إيقاف سيرخيو بوسكيتس.