إنفانتينو يكشف السبب الرئيسي لتعديل موعد انطلاق مونديال 2022

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السبب الرئيسي لتأجيل موعد انطلاق كأس العالم 2022.

قبل أيام، قرر فيفا تقديم موعد انطلاق المونديال من 21 نوفمبر إلى 20 نوفمبر حتى يلعب المنتخب القطري المستضيف المباراة الافتتاحية.

وقال إنفانتينو في تصريحات نشرتها شبكة beIN sports يوم الإثنين: "احترام تاريخ كأس العالم كان السبب الرئيسي وراء تقديم موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022".

وكان من المقرر أن يلعب منتخب السنغال مع هولندا يوم الإثنين 21 نوفمبر لتكون أولى مباريات النسخة الحالية على أن يقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في وقت متأخر من اليوم نفسه.

ولكن بعد التعديل، سلعب منتخب قطر أمام الإكوادور في اليوم السابق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم

وتلعب بطولة كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وستكون الأخيرة بمشاركة 32 فريقا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026.

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية

كرة كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.

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