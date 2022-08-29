الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم

واصلت كبرى شركات الملابس الرياضية الكشف عن قمصان منتخبات كأس العالم 2022.

فقد أزاحت شركتي أديداس وبوما الستار يوم الإثنين عن مجموعة جديدة من قمصان منتخبات المونديال.

وأعلنت أديداس عن القميص الأساسي والبديل لمنتخب ألمانيا.

كما كشفت الشركة الألمانية عن القميص الأساسي للمنتخب الياباني.

وتم الكشف عن قمصان منتخب إسبانيا.

شركة أديداس تعلن عن قميص منتخب إسبانيا الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به كأس العالم المقبل في قطر. 🌟🇪🇸 pic.twitter.com/J54zh19zcO — FilGoal (@FilGoal) August 29, 2022

وبعدما تم الكشف عن القميص الأساسي للأرجنتين قبل أسابيع، أزيح الستار عن القميص الثاني.

في المقابل كشفت شركة بوما الألمانية عن القمصان الاحتياطية لمنتخبات المغرب والسنغال وسويسرا وأوروجواي وصربيا وغانا.

وجاءت على النحو التالي:

المغرب

شركة بوما تعلن عن قميص منتخب المغرب الاحتياطي في كأس العالم 2022 📷 🇲🇦 pic.twitter.com/Bq0quucDhg — FilGoal (@FilGoal) August 29, 2022

السنغال

أوروجواي

صربيا

سويسرا

غانا

وينطلق كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل.

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