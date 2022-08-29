الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:05
كتب : FilGoal
واصلت كبرى شركات الملابس الرياضية الكشف عن قمصان منتخبات كأس العالم 2022.
فقد أزاحت شركتي أديداس وبوما الستار يوم الإثنين عن مجموعة جديدة من قمصان منتخبات المونديال.
وأعلنت أديداس عن القميص الأساسي والبديل لمنتخب ألمانيا.
🇩🇪📸 pic.twitter.com/9Ny38libhA— Germany (@DFB_Team_EN) August 29, 2022
كما كشفت الشركة الألمانية عن القميص الأساسي للمنتخب الياباني.
وتم الكشف عن قمصان منتخب إسبانيا.
شركة أديداس تعلن عن قميص منتخب إسبانيا الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به كأس العالم المقبل في قطر. 🌟🇪🇸 pic.twitter.com/J54zh19zcO— FilGoal (@FilGoal) August 29, 2022
وبعدما تم الكشف عن القميص الأساسي للأرجنتين قبل أسابيع، أزيح الستار عن القميص الثاني.
Adidas released Argentina's away kit for the 2022 Fifa World Cup in Qatar. 🇦🇷#Argentina #FIFAWorldCupQatar2022 #FIFAWorldCup #Messi𓃵 pic.twitter.com/wylnFsmPlm— Naimul Rafin (@nhrafin_00) August 29, 2022
في المقابل كشفت شركة بوما الألمانية عن القمصان الاحتياطية لمنتخبات المغرب والسنغال وسويسرا وأوروجواي وصربيا وغانا.
وجاءت على النحو التالي:
المغرب
شركة بوما تعلن عن قميص منتخب المغرب الاحتياطي في كأس العالم 2022 📷 🇲🇦 pic.twitter.com/Bq0quucDhg— FilGoal (@FilGoal) August 29, 2022
السنغال
أوروجواي
صربيا
سويسرا
غانا
وينطلق كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل.
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