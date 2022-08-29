الكشف عن مجموعة جديدة مدهشة من قمصان كأس العالم

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

"الرحلة" كرة كأس العالم 2022 في قطر

واصلت كبرى شركات الملابس الرياضية الكشف عن قمصان منتخبات كأس العالم 2022.

فقد أزاحت شركتي أديداس وبوما الستار يوم الإثنين عن مجموعة جديدة من قمصان منتخبات المونديال.

وأعلنت أديداس عن القميص الأساسي والبديل لمنتخب ألمانيا.

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كما كشفت الشركة الألمانية عن القميص الأساسي للمنتخب الياباني.

وتم الكشف عن قمصان منتخب إسبانيا.

وبعدما تم الكشف عن القميص الأساسي للأرجنتين قبل أسابيع، أزيح الستار عن القميص الثاني.

في المقابل كشفت شركة بوما الألمانية عن القمصان الاحتياطية لمنتخبات المغرب والسنغال وسويسرا وأوروجواي وصربيا وغانا.

وجاءت على النحو التالي:

المغرب

السنغال

أوروجواي

صربيا

سويسرا

غانا

وينطلق كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل.

كأس العالم المغرب غانا السنغال ألمانيا الأرجنتين إسبانيا
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