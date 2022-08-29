جوارديولا يقلل من أهمية أرقام هالاند التهديفية

قلل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من الأرقام التهديفية الكثيرة التي يحققها مهاجمه الجديد إيرلنج هالاند.

هالاند انفجر سريعا مع سيتي، إذ سجل 6 أهداف في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي، بينها ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام كريستال بالاس.

وقال جوارديولا عن المهاجم النرويجي: "لم يتمكن هالاند من تسجيل ثلاثية ضد وست هام يونايتد لأنني استبدلته".

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة تيليجراف "نحن هنا للفوز بالمباريات وليس لتسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف".

وأكمل "أرقامه التهديفية جيدة لكنه هنا لمساعدتنا على الفوز. الباقي ليس مهما".

وأتم "نحن هنا للفوز بالألقاب وإذا كان لديك لاعب مثله، فسيساعدك على ذلك لأنه يتمتع بقدرات خاصة".

هاتريك هالاند الأول في إنجلترا رفع رصيده من الأهداف إلى 6 في صدارة جدول هدافي المسابقة، بعد 4 جولات.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 4 أهداف

لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 3 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - هدفان

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - هدفان

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رحيم ستيرلنج - تشيلسي - هدفان

كالوم ويلسون - نيوكاسل - هدفان

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - هدفان

تشي أدامز - ساوثامبتون - هدفان

جابريل خيسوس - أرسنال - هدفان

هاري كين - توتنام - هدفان

مارتن أوديجارد - أرسنال - هدفان

جيمس ماديسون - ليستر سيتي - هدفان

إيفان توني - برينتفورد - هدفان

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - هدفان

جوش دا سيلفا - برينتفورد - هدفان