سكاي: جوهرة شالكة يجري الكشف الطبي مع ميلان

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

مالك ثياو

يخضع مالك ثياو لاعب شالكه الألماني للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.

وسيوقع ثياو مع الروسينيري لمدة 5 مواسم في صفقة تكلفت 6 مليون يورو بحسب التقارير الإيطالية.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أكد لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا بعد الفوز 2-0 على بولونيا أنه تم إبرام صفقة ثياو.

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وبحسب الشبكة فإن اللاعب ظهر اليوم في عيادة لا مادونينا في ميلانو للخضوع لطبّه مع الروسونيري، قائلا للمشجعين والصحيفين: صباح الخير جميعا.

ثياو (21 عاما) ولد في ألمانيا لأب سنغالي وأم فنلدية، ومثّل ثياو منتخب ألمانيا في جميع فئاته العمرية المختلفة حتى الشباب.

ويجيد ثياو اللعب في خط الدفاع بالإضافة إلى اللعب كظهير أيمن أو خط الوسط الدفاعي (إرتكاز).

وتدرج في صفوف شالكه حتى وصل للفريق الأول عام 2020، وشارك بقميص الفريق في 21 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا فإن السبب وراء رغبة التعاقد مع المدافع الألماني بسبب طول قامته (1.94 مترا) وهو ما يفتقره ميلان إليه بشدة في الدفاع منذ إصابة سيمون كيير في الركبة العام الماضي.

وهذا هو السبب أيضًا في أن الروسونيري كان يطارد سفين بوتمان، مدافع ليل الذي انتقل في النهاية إلى نيوكاسل يونايتد بدلاً من ذلك.

وتعتبر هذه الصفقة الخامسة لـ ميلان هذا الصيف بعد التعاقد مع ديفوك أوريجي من ليفربول مجانا وأليساندرو فلورنزي من روما وجونيور ميسياس من كروتوني وشارل دي كيتلاري من كلوب بروج.

مالك ثياو شالكة ميلان
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