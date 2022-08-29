الصفقة 18.. لودي يغادر أتليتكو مدريد صوب نوتنجهام فورست

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تعاقده مع رينان لودي قادمًا من أتليتكو مدريد.

وذكر نوتنجهام أنه استعار لودي من أتليتكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

من جانبه أوضح أتليتكو مدريد أن لودي مدد عقده مع الروخيبلانكوس قبل خروجه معارًا لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.

Welcome to Nottingham Forest, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022

🤝 Acuerdo con el @NFFC para la cesión de Renan Lodi al conjunto inglés. ℹ️ https://t.co/QpTW1ApeBS ¡Gracias, Renan, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional! pic.twitter.com/wJMTRBQPLf — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2022

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الإعارة ستكلف نوتنجهام 5 ملايين يورو.

كما أشار إلى وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو بنهاية الموسم.

Official, confirmed. Renan Lodi joins Nottingham Forest on loan for €5m fee plus €30m buy option clause from Atletico Madrid. 🚨🌳 #NFFC Signed and completed — here we go. confirmed. ⤵️🎥 @NFFC pic.twitter.com/zXHt53ulTW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

وبذلك بات لودي الصفقة الصيفية رقم 18 لـ نوتنجهام فورست العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب.

وحضر لودي مباراة نوتنجهام أمام توتنام هوتسبير أمس الأحد من الملعب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويفتح رحيل لودي الباب أمام تعاقد أتليتكو مدريد مع سيرخيو ريجيلون ظهير توتنام هوتسبير.

لودي (24 عامًا) انضم إلى أتليتكو مدريد في صيف 2019 قادمًا من أتليتكو بارانينسي البرازيلي مقابل 21 مليون يورو.

وخاض لودي 118 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11.

وتوج لودي مع أتليتكو بالدوري الإسباني 2021، كما سبق له الفوز بـ كوبا سود أمريكانا في 2018.

ولم يشارك لودي في أي دقيقة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم، إذ تواجد على مقاعد البدلاء في أول مباراتين أمام خيتافي وفياريال.

ويمتلك لودي 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 وشارك بشكل أساسي طوال المسابقة.

ويسعى لودي للتواجد في قائمة المدرب تيتي بكأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.

وحصد نوتنجهام 4 نقاط في أول 3 جولات من فوز وتعادل وهزيمتين.

وكان نوتنجهام فورست قد تعاقد خلال الصيف مع الصفقات التالية: