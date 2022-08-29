الصفقة 18.. لودي يغادر أتليتكو مدريد صوب نوتنجهام فورست

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

رينان لودي - نوتنجهام فوست

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تعاقده مع رينان لودي قادمًا من أتليتكو مدريد.

وذكر نوتنجهام أنه استعار لودي من أتليتكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

من جانبه أوضح أتليتكو مدريد أن لودي مدد عقده مع الروخيبلانكوس قبل خروجه معارًا لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.

أخبار متعلقة
سكاي: ريجيلون إلى أتليتكو مدريد في مباراة فك العقد.. فياريال يحقق فوزا غير مسبوق على أتليتكو مدريد تقرير: مانشستر يقترب من حسم صفقة مهاجم أتليتكو مدريد بقيادة موراتا وفيلكس.. أتليتكو مدريد يفتتح مشواره في الدوري بثلاثية أمام خيتافي

وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الإعارة ستكلف نوتنجهام 5 ملايين يورو.

كما أشار إلى وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو بنهاية الموسم.

وبذلك بات لودي الصفقة الصيفية رقم 18 لـ نوتنجهام فورست العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب.

وحضر لودي مباراة نوتنجهام أمام توتنام هوتسبير أمس الأحد من الملعب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويفتح رحيل لودي الباب أمام تعاقد أتليتكو مدريد مع سيرخيو ريجيلون ظهير توتنام هوتسبير.

لودي (24 عامًا) انضم إلى أتليتكو مدريد في صيف 2019 قادمًا من أتليتكو بارانينسي البرازيلي مقابل 21 مليون يورو.

وخاض لودي 118 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11.

وتوج لودي مع أتليتكو بالدوري الإسباني 2021، كما سبق له الفوز بـ كوبا سود أمريكانا في 2018.

ولم يشارك لودي في أي دقيقة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم، إذ تواجد على مقاعد البدلاء في أول مباراتين أمام خيتافي وفياريال.

ويمتلك لودي 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 وشارك بشكل أساسي طوال المسابقة.

ويسعى لودي للتواجد في قائمة المدرب تيتي بكأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.

وحصد نوتنجهام 4 نقاط في أول 3 جولات من فوز وتعادل وهزيمتين.

وكان نوتنجهام فورست قد تعاقد خلال الصيف مع الصفقات التالية:

  • لاعب الوسط الجامايكي مورجان جيبس وايت قادمًا من ولفرهامبتون واندررز مقابل 30 مليون يورو.
  • المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين مقابل 20 مليون يورو.
  • الظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز قادمًا من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.
  • المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس قادمًا من واتفورد مقابل 15 مليون يورو.
  • لاعب الوسط البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت مقابل 13 مليون يورو.
  • المدافع الفرنسي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس مقابل 10 ملايين يورو.
  • الظهير الأيمن الفرنسي جيليان بيانكومي قادمًا من تروا مقابل 10 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبريان قادمًا من هندرسفليد تاون مقابل 10 ملايين يورو.
  • لاعب الوسط الفرنسي ريمو فرويلر قادمًا من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.
  • الظهير الأيسر الجامايكي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 8,5 ملايين يورو.
  • المهاجم الكوري الجنوبي هوانج وي جو قادمًا من بوردو مقابل 4 ملايين يورو، وخرج معارًا إلى أولمبياكوس.
  • الظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو قادمًا من هدرسفيلد تاون مقابل 2,5 مليون يورو.
  • لاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي مقابل 950 ألف يورو، وخرج معارًا إلى جواناكاستيكا.
  • حارس المرمى الإنجليزي دين هندرسون قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.
  • الجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
  • السنغالي شيخو كوياتي قادمًا من كريستال بالاس في صفقة انتقال حر.
  • حارس المرمى الويلزي وين هينيسي قادمًا من بيرنلي في صفقة انتقال حر.
رينان لودي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا يقلل من أهمية أرقام هالاند التهديفية مدرب نوتنجهام: ما فعله ريتشارلسون غير مقبول في فريقنا.. وكونتي يرد سكاي: أنتوني إلى مانشستر يونايتد جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق فان دايك: الهزيمة من مانشستر أعطتنا الدافع.. ونحتاج إلى الكثير من لاعبي الوسط الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست مع اقتراب دي يونج من الاستمرار في برشلونة.. ليفربول يبحث في مكان آخر لدعم خط الوسط أمام هندرسون.. رقم تاريخي وآخر سلبي لـ هاري كين
أخر الأخبار
أنشيلوتي: مدرب ريال مدريد فاز بالرهان.. وأشركت روديجير لإيقاف نجم إسبانيول 6 دقيقة | الدوري الإسباني
ماني يعلق على إلغاء 5 أهداف من أصل 8 سجلها هذا الموسم 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: الوردي يقوم بدور ساسي وحامد دون بطاقات صفراء وحمراء.. وهذه تفاصيل لقائي بـ كهربا 29 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يقلل من أهمية أرقام هالاند التهديفية ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: جوهرة شالكة يجري الكشف الطبي مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة 18.. لودي يغادر أتليتكو مدريد صوب نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب نوتنجهام: ما فعله ريتشارلسون غير مقبول في فريقنا.. وكونتي يرد ساعة | الدوري الإنجليزي
جالتييه يوضح سبب تسديد نيمار لركلة جزاء باريس سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث