الصفقة 18.. لودي يغادر أتليتكو مدريد صوب نوتنجهام فورست
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 11:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تعاقده مع رينان لودي قادمًا من أتليتكو مدريد.
رنان لودي
النادي : نوتينجهام فورست
وذكر نوتنجهام أنه استعار لودي من أتليتكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
من جانبه أوضح أتليتكو مدريد أن لودي مدد عقده مع الروخيبلانكوس قبل خروجه معارًا لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.
Welcome to Nottingham Forest, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
🤝 Acuerdo con el @NFFC para la cesión de Renan Lodi al conjunto inglés.
¡Gracias, Renan, te deseamos mucha suerte en este nuevo reto profesional! pic.twitter.com/wJMTRBQPLf— Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2022
وأوضح فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الإعارة ستكلف نوتنجهام 5 ملايين يورو.
كما أشار إلى وجود بند في العقد بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو بنهاية الموسم.
Official, confirmed. Renan Lodi joins Nottingham Forest on loan for €5m fee plus €30m buy option clause from Atletico Madrid. 🚨🌳 #NFFC
Signed and completed — here we go. confirmed.
⤵️🎥 @NFFC pic.twitter.com/zXHt53ulTW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022
وبذلك بات لودي الصفقة الصيفية رقم 18 لـ نوتنجهام فورست العائد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب.
New surroundings 🏡❤️#NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/JrnDLjgs7U— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
وحضر لودي مباراة نوتنجهام أمام توتنام هوتسبير أمس الأحد من الملعب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
ويفتح رحيل لودي الباب أمام تعاقد أتليتكو مدريد مع سيرخيو ريجيلون ظهير توتنام هوتسبير.
Pleased with our new signing? 😁#NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/SaB80j9307— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
لودي (24 عامًا) انضم إلى أتليتكو مدريد في صيف 2019 قادمًا من أتليتكو بارانينسي البرازيلي مقابل 21 مليون يورو.
وخاض لودي 118 مباراة بقميص أتليتكو مدريد، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11.
Renan is a Red ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/Nwu0PUbuaS— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
وتوج لودي مع أتليتكو بالدوري الإسباني 2021، كما سبق له الفوز بـ كوبا سود أمريكانا في 2018.
ولم يشارك لودي في أي دقيقة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم، إذ تواجد على مقاعد البدلاء في أول مباراتين أمام خيتافي وفياريال.
ويمتلك لودي 15 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2021 وشارك بشكل أساسي طوال المسابقة.
#BemVindoLodi 🇧🇷 pic.twitter.com/yVB3HRsA4V— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 29, 2022
ويسعى لودي للتواجد في قائمة المدرب تيتي بكأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.
وحصد نوتنجهام 4 نقاط في أول 3 جولات من فوز وتعادل وهزيمتين.
وكان نوتنجهام فورست قد تعاقد خلال الصيف مع الصفقات التالية:
- لاعب الوسط الجامايكي مورجان جيبس وايت قادمًا من ولفرهامبتون واندررز مقابل 30 مليون يورو.
- المهاجم النيجيري تايو أونيي قادمًا من يونيون برلين مقابل 20 مليون يورو.
- الظهير الأيمن الويلزي نيكو ويليامز قادمًا من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.
- المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس قادمًا من واتفورد مقابل 15 مليون يورو.
- لاعب الوسط البلجيكي أوريل مانجالا قادمًا من شتوتجارت مقابل 13 مليون يورو.
- المدافع الفرنسي موسى نياكاتي قادمًا من ماينتس مقابل 10 ملايين يورو.
- الظهير الأيمن الفرنسي جيليان بيانكومي قادمًا من تروا مقابل 10 ملايين يورو.
- لاعب الوسط الإنجليزي لويس أوبريان قادمًا من هندرسفليد تاون مقابل 10 ملايين يورو.
- لاعب الوسط الفرنسي ريمو فرويلر قادمًا من أتالانتا مقابل 9 ملايين يورو.
- الظهير الأيسر الجامايكي عمر ريتشاردز قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 8,5 ملايين يورو.
- المهاجم الكوري الجنوبي هوانج وي جو قادمًا من بوردو مقابل 4 ملايين يورو، وخرج معارًا إلى أولمبياكوس.
- الظهير الأيسر الإنجليزي هاري توفولو قادمًا من هدرسفيلد تاون مقابل 2,5 مليون يورو.
- لاعب الوسط الكوستاريكي براندون أجيليرا قادمًا من ألاخويلينسي مقابل 950 ألف يورو، وخرج معارًا إلى جواناكاستيكا.
- حارس المرمى الإنجليزي دين هندرسون قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.
- الجناح الإنجليزي جيسي لينجارد قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.
- السنغالي شيخو كوياتي قادمًا من كريستال بالاس في صفقة انتقال حر.
- حارس المرمى الويلزي وين هينيسي قادمًا من بيرنلي في صفقة انتقال حر.