جالتييه يوضح سبب تسديد نيمار لركلة جزاء باريس سان جيرمان

أوضح كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان ما جرى قبلما يسدد نيمار ركلة الجزاء أمام موناكو.

وتعادل سان جيرمان بهدف لمثله أمام موناكو في رابع جولات الدوري الفرنسي.

وسجل كيفن فولاند هدف موناكو، بينما سجل نيمار دا سيلفا هدف باريس سان جيرمان من ركلة جزاء.

وقال جالتييه عقب المباراة لـ "أمازون برايم فيديو": "ترتيب مسدد ركلات الترجيح في الفريق هو أن مبابي الأول ونيمار الثاني، رأيت أنهما تحدثا قبل التسديد ونيمار اتخذ القرار".

وأضاف "القرار متروك لهما ورأيت مبابي ذهب للاحتفال معه بعد تسجيل الهدف بسرور كبير، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر".

وكانت بعض التقارير قد زعمت عن وجود خلافات بين نيمار ومبابي على هوية مسدد ركلات الترجيح في الفريق.

وظهر ذلك في لقاء مونبلييه في الجولة الثانية عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واُحتسبت أخرى للفريق أراد تسديدها، ولكن نيمار هو من قام بالأمر.

الغضب بدا حينها على مبابي واضطر عددا من ممثلي الفريق من بينهم ناصر الخليفي رئيس النادي الحديث عن الأمر وتوضيح أنها مجرد شائعات.

التعادل في مباراة موناكو رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد موناكو للنقطة الخامسة في المركز الـ 12.