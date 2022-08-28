التعثر الأول.. ركلة جزاء متأخرة تنقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام موناكو

تعادل باريس سان جيرمان مع موناكو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

تعثر هو الاول لباريس سان جيرمان منذ بداية الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وسجل كيفن فولاند هدف موناكو، بينما سجل نيمار دا سيلفا هدف باريس سان جيرمان.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقططة العاشرة في صدارة جدول الترتيب بفارق الاهداف عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد موناكو للنقطة الخامسة في المركز الـ 12.

التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل يقوده ثلاثي الهجوم الناري ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، كما بدأ ريناتو سانشيز المباراة كأساسي لأول مرة.

موناكو تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 17 من هجمة مرتدة بعدما فقد ميسي الكرة في وسط ملعب موناكو ليرسل أليكساندر جولوفين تمررة رائعة لفولاند الذي انفرد وسدد كرة أرضية في الشباك.

فولاند أصيب مع كرة الهدف الأول بسبب الانطلاقة ليتم استبداله مباشرة.

وكاد كايو هينريكي أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة جميلة ولكن دوناروما منع الكرة من دخول الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سدد ليونيل ميسي كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم وعادت لمبابي الذي تابع الكرة لترتد من القائم مرة أخرى.

وفي الشوط الثاني حصل نيمار على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67 بعد عركلة تعرض لها داخل منطقة الجزاء.

وسدد نيمار ركلة الجزاء بنفسه على يمين الحارس نوبل ليسجل هدف التعادل لباريس سان جيرمان.

وسدد أشرف حكيمي تسديدة قوية في الدقيقة الـ 74 ولكن كرته اتردت من القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة الـ 87 خروج ليونيل ميسي ودخول بابلو سارابيا بدلا منه.

وحافظ لاعبي موناكو على نظافة شباكهم فيما تبقى من أوقات المباراة لتنتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.