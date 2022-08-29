هندريك: رحيلي عن الأهلي كان لأسباب غير كروية.. وإذا تحدثت ستحدث أزمات

كشف هندريك هيلمك لاعب الأهلي السابق عن تعرضه لحادث سيارة قوية نجى منه بصعوبة، مشيرا إلى أن رحيله عن الفريق الأحمر كان لأسباب بعيدة عن كرة القدم.

وقال اللاعب السابق للأهلي عبر قناة صدى البلد: "تعرضت لحادث سيارة قوي في البرازيل والبعض تعجب أنني نجوت من الموت بعده وخضعت للعلاج لمدة 3 شهور وبعدها عدت بشكل مختلف ومن كان يراني لم يكن يعرفني".

وأضاف "استطعت العلاج والتعافي من الإصابة في فترة أقصر من المتوقعة، ولم أعتزل حتى الآن وأعمل رفقة أخي في شركة رياضية خاصة باللاعبين الناشئين".

وواصل "عرض الأهلي في 2015 وصلني من قبل إحدى وكالات اللاعبين ووافقت عليه لأصنع التاريخ في النادي الأحمر والمفاوضات كانت عن طريق وكيلي".

وأكمل "ما قيل عن إصابتي قبل التعاقد مع الأهلي غير صحيح وأخبرت النادي الأحمر بإصابتي قبل ذهابي إلى القاهرة وأكد لي المسؤولين أنني سأخضع للفحوصات هناك وبعدها قالوا إن إصابتي لا تحتاج للتدخل الجراحي".

وأشار "إذا تحدثت في تفاصيل أخرى قد تحدث أزمات وأنا أحترم الأهلي وجمهوره".

وشرح "كان من الصعب أن أشارك كلاعب جديد بسبب الضغط على الفريق والمنافسة وعدم وجود فرصة للمغامرة بلاعبين جدد".

وأتبع "لعبت بشكل جيد في المباريات التي شاركت فيها وتلقيت إشادة من لاعبين ومسؤولين، وإذا أتيحت لي الفرصة بشكل أكبر لظهرت بمستوى أفضل وحققت نجاحات".

واستمر في تصريحاته "انتظرت فرصتي كثيرا للمشاركة ولم يكن هناك أي شرح أو تفسير لعدم مشاركتي وكانوا يقولون إنني مصاب وهذا غير صحيح تماما".

وتعجب قائلا: "عندما سألت لماذا لا أشارك لم أحصل على إجابة واضحة أو تفسير وكان ذلك لصعوبة التواصل بسبب اختلاف اللغة".

وأكد "الأهلي فريق كبير وبه لاعبين كبار والوضع في مصر مختلف عن أوروبا، وأي لاعب برازيلي يسافر يحتاج لفترة للتأقلم على أسلوب اللعب ومن يتحدث البرتغالية يواجه صعوبة مع من لا يتحدث سوى الإنجليزية".

وأفصح "كنت أحب علاء عبد الصادق لكني واجهت صعوبة في الحديث معه بشكل مباشر لأنه لا يتحدث الإنجليزية وأنا لا أتحدث العربية".

وأردف "الأجواء في الأهلي كانت جيدة رغم الضغوط الكبيرة على الفريق، ولم يكن هناك أي مشاكل مع اللاعبين، ولا أزال على اتصاب ببعض اللاعبين مثل جدو وشريف حازم، وحسام غالي كان من اللاعبين الجيدين وكنت أستمتع باللعب والحديث معه".

واستكمل "تفاجئت بعدم قيدي في قائمة الموسم الجديد في الأهلي وهناك سببين لهذا الأمر، السبب الرسمي هو أنهم أرادوا تسجيل لاعبين أجانب جدد ولم يخبرني أحد لأبحث عن ناد آخر ولم يكن هناك أي توضيح من جانب الأهلي، والسبب غير الرسمي لا أستطيع الحديث عنه ولكنه لا يتعلق بكرة القدم".

وشدد "ممتن لكل من قابلتهم في الأهلي وأنا سعيد بالقرار الذي اتخذته لأنني أدافع عن نفسي وأقول للجمهور أنا لم أخطئ".

ثم أضاف "قدمت شكوى إلى فيفا ضد الأهلي وهذا حقي للحصول على مستحقاتي وذهبت إلى أندية قطرية وسعودية ولم يتم تسجيلي لأن الأهلي لم يرسل بطاقتي الدولية وربحت الشكوى ضده وحصلت على جميع مستحقاتي".

وأتم تصريحاته "تلقيت العديد من العروض من أندية مصرية وفي 2019 تلقيت بعض العروض ولكن الأندية كانت تخشى على علاقتها مع الأهلي، وبالطبع أتمنى العودة للعب في مصر".

هندريك هو لاعب كرة قدم ألماني يحمل الجنسية البرازيلية، ولعب مع الأهلي في النصف الثاني من موسم 2014/2015.