سكاي: أنتوني إلى مانشستر يونايتد

اتفق مانشستر يونايتد مع أياكس الهولندي على ضم الجناح البرازيلي أنتوني، حسب شبكة "سكاي سبورتس".

وسيدفع مانشستر يونايتد 95 مليون يورو بجانب خمس ملاينن إضافات للحصول على خدمات الجناح البرازيلي.

ورفض أياكس ثلاثة عروض من مانشستر يونايتد، كان آخرها بقيمة 90 مليون يورو.

وسيمتد عقد ابن الـ22 عاما مع مانشستر يونايتد حتى 2027 مع إمكانية إضافة عام آخر.

وغاب أنتوني عن آخر مواجهتين لأياكس في الدوري الهولندي ليشن بعدها هجومًا قويًا على إدارة ناديه أياكس أمستردام، بسبب منعه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

شردورد مدرب أياكس قال في تصريحات لشبكة ESPN تعليقا على الصفقة: "كل شيء يتعلق بالمال".

وأضاف مدرب أياكس "أعتقد أن ذلك أمر محزن لكن هذا هو عالمنا".

واختتم شرودر تصريحاته "في النهاية أنا غير موافق على تلك الأشياء وهو أمر محزن جدا".

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.