خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز

قرر النادي الأهلي إيقاف مفاوضات ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز بشكل مؤقت، بسبب طلبات فريقه المادية الكبيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز يتمسك بالحصول على 5 مليون دولار لبيع إبراهيم عادل إلى الأهلي، ولكنهم مستعدون للتفاوض على المبلغ وتخفيضه بنسبة قليلة.

من جهة أخرى، عرض الأهلي على بيراميدز مبلغ 2 مليون دولار، بجانب دخول بعض اللاعبين في الصفقة للحصول على إبراهيم عادل. المبلغ الذي رآه مسؤولو بيراميدز قليل جدا، ورفضوا إبرام صفقات تبادلية.

وفي ظل مطالب بيراميدز العالية، علم FilGoal.com بأن الأهلي قرر إيقاف التفاوض للحصول على خدمات اللاعب مؤقتا، وفي انتظار أن يجد جديد في الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، نفى مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com بأن يكون إبراهيم عادل يتمرد على الفريق رغبة في الرحيل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "إبراهيم عادل خضع إلى جراحة في عضلات أغشية جدار المعدة قبل أسبوع، ومن المتوقع عودته إلى الملاعب في غضون ثلاثة أسابيع".

مؤسسة "Right To Dream" المالكة لعدة أكاديميات رياضية في مصر وغانا والدنمارك وأمريكا، كانت قد أصدرت بيانا أمس السبت، أعلنت خلاله تقدمها من خلال نادي نوردشيلاند الدنماركي بعرض لبيراميدز لضم لاعبه إبراهيم عادل.

الجناح الأيسر البالغ 21 عاما خاض 30 مباراة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية سجل 7 أهداف وصنع 5.

وسجل إجمالا 22 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات خلال 78 مباراة.

يذكر أن بيراميدز حسم المركز الثاني على حساب الأهلي في بطولة الدوري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويستعد الفريق القاهري لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.