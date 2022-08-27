عرض دنماركي لـ إبراهيم عادل

أصدرت مؤسسة "Right To Dream" المالكة لعدة أكاديميات رياضية في مصر وغانا والدنمارك وأمريكا بيانا أعلنت خلاله تقدمها من خلال نادي نوردشيلاند الدنماركي بعرض لبيراميدز لضم لاعبه إبراهيم عادل.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وأوضح البيان أن العرض المقدم لبيراميدز ينص على دفع مليوني دولار للحصول على خدمات إبراعيم عادل.

,dpjg نوردشيلاندالمركز الثالث في الدنماركي خلال الموسم الجاري بفارق الأهداف فقط عن المتصدر سيلكيبورج.

وجاء البيان كالتالي:

نادي FC Nordsjælland الدنماركي يتقدم بعرض لضم إبراهيم عادل مقابل 2 مليون دولار.

قدم نادي FC Nordsjælland الدنماركي اليوم عرضاً رسمياً لشراء اللاعب إبراهيم عادل من نادي بيراميدز بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار، بعدما قدم اللاعب آداءً متميزاً خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق نادي بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي FCN لتعزيز صفوفه بضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك للحفاظ على صدارته للدوري الدنماركي الممتاز حتى نهاية الموسم.

ويعد FCN الدنماركي أحد النوادي المملوكة لمؤسسة Right To Dream، وهي مؤسسة تسعى لتوفير مستقبل أفضل للشباب عبر كرة القدم، حيث تقوم باكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً في كرة القدم، وتوفر لهم فرصة الالتحاق بأكاديمياتها التعليمية الرياضية.

وتمتلك Right To Dream عدة أكاديميات في مصر، وغانا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وتتعاون مع العديد من الجامعات والكليات المرموقة، وكذلك النوادي العالمية في كرة القدم لتحقيق أهدافها.

وكانت قد استحوذت شركة Man Sports - التابعة لمجموعة منصور، على Right to Dream في عقد شراكة قيمته 100 مليون يورو في عام 2021، وذلك للتوسع في مصر ودعم رياضة كرة القدم.