محاولة ابتزاز كبرى.. بول بوجبا يرد على شقيقه

رد بول بوجبا على الفيديو الذي نشره شقيقه وأفصح فيه عن نيته لكشف عديد المفاجآت عنه وعن رافائيلا بيمنتا القائمة بأعمال مينو رايولا بجانب كيليان مبابي أيضا.

ونشر ممثلو بول بوجبا بيانا جاء فيه: "التصريحات الأخيرة ليست مفاجئة، فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز المتكررة ضد بول بوجبا".

وأضاف "تم إبلاغ السلطات المختصة في فرنسا وإيطاليا قبل شهر من الآن عن ذلك، ولن يكون هناك أي تعليقات أخرى على التحقيق الجاري".

وبحسب شبكة "فرانس إنفو" فإن بول بوجبا أبلغ محققي الشرطة بشكل ملحوظ أن شقيقه ماتياس جزء من جهود متضافرة لابتزازه مقابل 13 مليون يورو.

خلال مقابلات مختلفة مع السلطات، من المفهوم أن بول بوجبا قال إنه تم حصاره من قبل أصدقاء الطفولة ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق هجومية خلال حادث في باريس والعصابة طلبت منه 13 مليون يورو.

ويدعي بول أنه ضحية تهديدات ومحاولة ابتزاز من أخيه الأكبر وأصدقاء طفولته.

بين 25 و 29 مارس، استضاف المنتخب الفرنسي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في مباراتين وديتين وانتهز بول بوجبا الفرصة لزيارة عائلت.

يُزعم بعد ذلك أن الأصدقاء استدرجوه إلى شقة في باريس حيث ألقوا باللوم عليه لعدم مساعدتهم ماليا منذ أن أصبح لاعبا محترفا. ومن بين هؤلاء طلب رجلان مسلحان 13 مليون يورو مقابل الخدمات التي قدموها زاعمين أنهما قاما بحمايته بسرية لمدة 13 عاما.

وكشف بوجبا للمحققين أنه شاهد مبتزيه عدة مرات لا سيما في أبريل في مانشستر ثم في يوليو في مركز تدريب يوفنتوس في تورينو.

وفي تورينو تعرف على شقيقه ماتياس من بين الأشخاص الذين يتهمهم بترويعه وبعدها تواصل بول بوجبا مع محامي ناديه الذين قرروا إبلاغ الشرطة.

وأوضح بوجبا أنه كان على الدوام قريبا من أصدقاء طفولته ولم يتردد أبدا في مساعدتهم ماديا حتى يناير الماضي عندما طرد صديقه من منزله الذي كان يستضيفه في مانشستر لأنه أدرك أن هذا الشخص قد استخدم بطاقته الائتمانية لسرقة 200 ألف يورو منه.

فيديو ماتياس

وقال ماتياس في مقطع فيديو: "الجمهور الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والإسباني، أي العالم بأسره وكذلك جماهير شقيقي وحتى منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس يستحقون معرفة أشياء معينة".

وأضاف "يجب معرفة تلك الأشياء لاتخاذ قرار مستنير إذا كان يستحق إعجاب واحترام وحب الجمهور".

وواصل "هل يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال؟ هل يستحق أن يكون لاعب أساسي في يوفنتوس؟ إذا كان شخصا جديرا بالثقة".

وبالحديث عن مبابي أوضح "سأتحدث أيضا بأمور مهمة جدا عن مبابي وستكون هناك عناصر وشهادات كثيرة لتأكيد كلامي".