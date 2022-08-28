طارق العشري يكشف لـ في الجول كواليس جلسته مع فيتوريا

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : بسام أبو بكر

فيتوريا وطارق العشري

كشف طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش عن كواليس ما جاء في جلسته مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وحرص فيتوريا على زيارة نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن خطة زيارته لكل أندية الدوري المصري.

وقال العشري لـFilGoal.com: "فيتوريا مدرب كبير ويهتم بكل التفاصيل مهما كانت صغيرة لدرجة أنه يهتم بأشياء قد لا يفكر فيها أحدا في الدوري المصري".

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وأضاف "تحدثنا معا عن فريق طلائع الجيش واللاعبين وسألني عن ترشيحاتي من لاعبي الفريق للانضمام للمنتخب وبالفعل رشحت له كل من محمد بسام ومصطفى الزناري وأحمد سمير ومهند لاشين وأحمد زولا".

وأكمل "كذلك تحدث معي فيتوريا عن الموسم المقبل في الدوري، وسأل عن الكثير من التفاصيل الخاصة باللاعب المصري ونظام التغذية الخاص بالفريق".

وأهدى نادي طلائع الجيش فيتوريا القميص رقم 26 الخاصة بالفريق، وذلك يرمز إلى تعاقد فيتوريا مع المنتخب المستمر حتى عام 2026.

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