جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق

تقام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في وسط الأسبوع ضمن بعض التغييرات في جدول الدوري بسبب إقامة كأس العالم في الشتاء.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات متقدما على توتنام ومانشستر سيتي بنقطتين.

ويأتي جدول مباريات الدوري كالتالي:

الثلاثاء 30 أغسطس

كريستال بالاس وبرينتفورد - 8:30 مساء - بي إن 1 اكسترا

فولام وبرايتون - 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3

ساوثامبتون وتشيلسي - 8:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 - تعليق: رؤوف خليف

ليدز وإيفرتون - 8:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2 - تعليق: أحمد البلوشي

الأربعاء 31 أغسطس

أرسنال وأستون فيلا - 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3 - تعليق: عصام الشوالي

مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست - 8:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2 - حفيظ دراجي

بورنموث وولفرهامبتون - 8:30 - بي إن سبورتس إكسترا 2

ليفربول ونيوكاسل - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 - تعليق: خليل البلوشي

وست هام وتوتنام - 9:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1 - تعليق: جواد بدة

الخميس 1 سبتمبر

ليستر سيتي ومانشستر يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1 - تعليق: عصام الشوالي