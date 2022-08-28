فان دايك: الهزيمة من مانشستر أعطتنا الدافع.. ونحتاج إلى الكثير من لاعبي الوسط

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

احتفال فان دايك بالهدف - ليفربول أمام بورنموث

شدد فيرجل فان دايك لاعب ليفربول على أن الهزيمة من مانشستر يونايتد قد أعطت فريقه دافعا كبيرا قبل مواجهو نوتنجهام فورست.

وحقق ليفربول الفوز على نوتنجهام بتسعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فان دايك الهدف الرابع لليفربول خلال المباراة برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها روبيرتسون.

أخبار متعلقة
فيتوريا يزور نادي طلائع الجيش أبها السعودي يعلن تعاقده مع كايسيدو لاعب لاتسيو وإنتر السابق الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست عقوبات رابطة الأندية.. إيقاف لاعب الزمالك مباراتين وغرامة على الإسماعيلي

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "بالطبع كان لدينا دوافع كبيرة بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد وكنا نري أن تبدأ المباراة التالية وكان من الجيد أن ننتظر أربعة أيام فقط لكي يظل لدينا الدافع".

وتابع "بعض الحظ كان ينقصنا في بداية الموسم لا أعرف من الصعب أن أقول السبب، جميعنا نريد أن نلعب بشكل جيد وأن نحقق الفوز ولكن لا نريد النظر للخلف ولكن نتطلع للقادم".

واستمر"مباراة توتنجهام كانت بداية جديدة وفوز جيد ولكنها لا تضمن أبدا عودتنا للطريق الصحيح".

وتحدث فان دايك عن تألق روبيرتو فيرمينو في المباراة وتسجيله هدفين قائلا: "لم نشكك في قدراته أبدا ونعرف الجودة التي يمتلكها، بكل تأكيد هو يريد تحقيق الفوز ويغضب عندما لا يفوز الفريق وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر".

واستمر "فيرمينو يريد تقديم أفضل أداء ممكن لأنه يمتلك الجودة واليوم أظهر من جديد أنه لاعب عالمي".

وأضاف "لا اعتقد أن إيليوت وكارفاليو سيتوقفا عن التطور في حالة ضم لاعبين وسط جدد، نحن نريد الكثير من لاعبي الوسط بسبب عدد المباريات الذي نخوضه".

وشدد "لاعبي الوسط هم محرك فريقنا ويكسبون العديد من الكرات لنا ونريد الكثير منهم، أنت ترى عدد المباريات الذي نلعبه نقوم بتدوير الكثير منهم بعيدا عن فابينيو اعتقد لذلك نحن نريد الجميع".

وأتم "إيليوت أثبت نفسه قبل التعرض للإصابة بالفعل والآن عاد ليقدم نفس الأداء، وأنا منبهر أيضا بكارفاليو لم أكن أعرفه من قبل ولكن أظن أنه سيكون مفيدا جدا للفريق".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط.

ليفربول نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز فيرجل فان دايك
نرشح لكم
جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست مع اقتراب دي يونج من الاستمرار في برشلونة.. ليفربول يبحث في مكان آخر لدعم خط الوسط أمام هندرسون.. رقم تاريخي وآخر سلبي لـ هاري كين قبل كأس لوسيل.. صن: ليستر سيتي وإيفرتون مهتمان بضم ماثيوس بيريرا انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0) - (2) توتنام إندبندنت: محاولات متأخرة من تشيلسي لضم زاها فورنالس يكسر صيام وست هام بانتصار أول.. ورائعة ماكسيمان تتعادل لـ نيوكاسل أمام ولفرهامبتون
أخر الأخبار
مباشر في فرنسا - باريس (0)-(0) موناكو.. بداية المباراة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري التركي - طرابزون (0)-(0) جالاتا سراي.. تريزيجيه أساسي 9 دقيقة | المحترفون
تشكيل ريال مدريد – روديجير أساسي.. وعودة كروس أمام إسبانيول 12 دقيقة | الدوري الإسباني
جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس - الثلاثي الناري يقود الهجوم وريناتو أساسي لأول مرة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
خيتافي يوقف قطار فياريال ويحقق رقما سلبيا غير مسبوق 43 دقيقة | الدوري الإسباني
تريزيجيه أساسي مع طرابزون في قمة تركيا أمام جالاتا سراي 43 دقيقة | المحترفون
فان دايك: الهزيمة من مانشستر أعطتنا الدافع.. ونحتاج إلى الكثير من لاعبي الوسط 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث