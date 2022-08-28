الإعصار أمام رعد.. ثنائية كين تقود توتنام لانتصار صعب أمام نوتنجهام فورست

حقق توتنام فوزه الثالث في الدوري الإنجليزي على حساب نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وخسر نوتنجهام فورست للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام نيوكاسل يونايتد وبنفس النتيجة.

التشكيل

بدأ إيفان بيريسيتش في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

وأبقى كونتي على نفس تشكيله الذي لعب أمام ولفرهامبتون مع استمرار غياب كريستيان روميرو بسبب الإصابة.

أحداث المباراة

بدأ نوتنجهام فورست المباراة بقوة وحاول تهديد مرمى توتنام ليلعب نيكو ويليامز عرضية خرج لوريس من مرماه ليمسكها.

سدد بعدها مورجان جيبس وايت من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

رد توتنام سريعا بتسديدة من هاري كين بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي وتسديدة أرضية غالطت الحارس دين هندرسون وسكنت الشباك.

الهدف هو الـ200 لهاري كين في دوريات إنجلترا بمختلف درجاتها.

بواقع 186 هدفا في الدوري الممتاز، وتسعة أهداف في التشامبيونشيب، وخمسة أهداف في الليج وان.

وأصبح نوتنجهام فورست الخصم رقم 31 الذي نجح هاري كين في التسجيل أمامها.

حاول نوتنجهام فورست بعدها تعديل النتيجة وسدد برينان جونسون بقوة ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم في الدقيقة العاشرة.

وكاد هاري كين أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 13 ولكن جو وورال تدخل في اللحظة الأخيرة ليمنع تسديدة الإعصار.

واصل توتنام تهديد مرمى نوتنجهام فورست وسدد هاري كين مرة وسون مرة أخرى ولكن في المرتين كانت الكرة فوق العارضة.

ضغط بعدها نوتنجهام فورست في محاولة لتعديل النتيجة مع تراجع من لاعبي توتنام.

وخرج لوريس من مرماه في الدقيقة 31 لينقذ فرصة خطيرة من مورجان جيبس وايت الذي حاول التمرير إلى لينجارد.

سدد بعدها نيكو ويليامز من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

مورجان جيبس وايت عاد ليحاول مجددا ولكنها مجددا كانت فوق العارضة.

بدأ نوتنجهام فورست الشوط الثاني بقوة وكان ريان ياتيس أن يعادل النتيجة من عرضية مورجان جيبس وايت ولكن رأسيته جاءت بجوار القائم بقليل.

واحتسب الحكم بعدها في الدقيقة 54 ركلة جزاء بعد لمسة يد على ستيف كووك.

وتصدى دين هندرسون لركلة الجزاء من أمام هاري كين.

لتكون ثاني ضربة جزاء يتصدى لها هذا الموسم والثالثة من أصل خمس ضربات جزاء لُعبت أمامه في الدوري الإنجليزي.

وأهدر هاري كين ركلة الجزاء التاسعة في مسيرته من أصل 62 ركلة لعبها مع النادي والمنتخب.

الركلة هي الأولى التي يهدرها كين في الدوري الإنجليزي منذ 4 فبراير 2018 أمام ليفربول والتي انتهت وقتها بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتعود آخر ركلة جزاء مهدرة لكين إلى 7 يوليو 2021 في يورو 2020 أمام الدنمارك في نصف النهائي والتي نجح في إكمالها بعد ذلك إلى الشباك.

ووقع هاري كين على الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعد عرضية من البديل ريتشارلسون.

الهدف هو رقم 187 لهاري كين في الدوري مع توتنام معادلا رقم آندي كول ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

ويفصل كين 21 هدفا عن واين روني صاحب المركز الثاني و73 هدفا عن ألان شيرار المتصدر.

حاول بعدها نوتنجهام فورست تقليص الفارق ولاحت له أكثر من فرصة لم ينجح في استغلالها لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بهدفين.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة العاشرة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند أربع نقاط في المركز الـ14.