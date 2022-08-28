مران الأهلي - سواريش في موقعه بصورة طبيعية.. وانتظام عبد المنعم

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

قاد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي تدريبات الفريق بصورة طبيعية، استعدادا للمباراة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أخطر سواريش أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة هي الأخيرة له مع النادي الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.

كما أكد الأهلي للمدرب البرتغالي أنه إذا أراد الرحيل في الوقت الحالي دون خوض آخر مباراة أمام سيراميكا فليفعل ذلك ولا توجد مشكلة، إلا أنه مستمر في مهمته حتى الآن.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط

وعقد سواريش محاضرة طويلة مع اللاعبين، كما عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب في الفريق.

وشهد المران انتظام محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية.

وكان عبد المنعم يعاني من آلام عضلية مؤخرا.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 30 أغسطس في الرابعة والنصف مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، حيث فقد فرصته في الحصول على المركز الثاني بالخسارة الأخيرة من طلائع الجيش بهدف دون رد.

مران الأهلي ريكاردو سواريش الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز القماش: لهذا السبب سأقود الإسماعيلي في المباراة الأخيرة.. ونعمل على صنع مزيج من الشباب والكبار دونجا يودع الإسماعيلي برسالة عبر إنستجرام طارق العشري يكشف لـ في الجول كواليس جلسته مع فيتوريا فيتوريا يزور نادي طلائع الجيش عقوبات رابطة الأندية.. إيقاف لاعب الزمالك مباراتين وغرامة على الإسماعيلي
أخر الأخبار
ضياء السيد يوضح لـ في الجول حقيقة التواجد في الأهلي رفقة محمد شوقي 3 دقيقة | الكرة المصرية
محاولات لم تثمر.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام جالاتا ساري 10 دقيقة | المحترفون
التعثر الأول.. ركلة جزاء متأخرة تنقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام موناكو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة تريزيجيه.. تعادل بين طرابزون وجالاتا سراي في قمة تركيا 13 دقيقة | المحترفون
كوندي: شعرت بالراحة في المركزين.. ونعرف من هو ليفاندوفسكي 38 دقيقة | الدوري الإسباني
وفاة ناشئ الزرقا عن عمر يناهز 18 عاما 48 دقيقة | الدرجة الثانية
الكشف عن سبب تورم عين لابورتا ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الأهلي يوقف مفاوضات ضم إبراهيم عادل "مؤقتا" بسبب طلبات بيراميدز ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث