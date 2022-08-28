مران الأهلي - سواريش في موقعه بصورة طبيعية.. وانتظام عبد المنعم

قاد ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي تدريبات الفريق بصورة طبيعية، استعدادا للمباراة الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أخطر سواريش أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة هي الأخيرة له مع النادي الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.

كما أكد الأهلي للمدرب البرتغالي أنه إذا أراد الرحيل في الوقت الحالي دون خوض آخر مباراة أمام سيراميكا فليفعل ذلك ولا توجد مشكلة، إلا أنه مستمر في مهمته حتى الآن.

وعقد سواريش محاضرة طويلة مع اللاعبين، كما عقد جلسات منفردة مع أكثر من لاعب في الفريق.

وشهد المران انتظام محمد عبد المنعم مدافع الفريق في التدريبات الجماعية.

وكان عبد المنعم يعاني من آلام عضلية مؤخرا.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ 34 للدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 30 أغسطس في الرابعة والنصف مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 67 نقطة، حيث فقد فرصته في الحصول على المركز الثاني بالخسارة الأخيرة من طلائع الجيش بهدف دون رد.