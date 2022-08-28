خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 00:15

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريش - الأهلي

أخطر النادي الأهلي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق بنهاية مشواره مع القلعة الحمراء عقب انتهاء الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أخطر سواريش أن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة هي الأخيرة له مع النادي الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.

كما أكد الأهلي للمدرب البرتغالي أنه إذا أراد الرحيل في الوقت الحالي دون خوض آخر مباراة أمام سيراميكا فليفعل ذلك ولا توجد مشكلة.

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وقاد سواريش الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت أمس السبت، في الجولة الـ33 من الدوري وخسرها الفريق الأحمر.

سواريش البالغ من العمر 47 عاما تولى تدريب الأهلي في 16 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و5 تعادلات وخسر 3 مرات.

الأهلي في وقت سابق كان قد استقر على حساب سواريش بداية من الموسم الجديد، ولكن الموقف تغير مع رحيل شركة الكرة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتجاه الأكبر في الأهلي هو رحيل المدرب البرتغالي عن تدريب الأهلي بنهاية الموسم المقبل وذلك بعد رحيل مجلس إدارة شركة الكرة في النادي. (طالع التفاصيل)

ويرى الخطيب ولجنة التخطيط في الأهلي أن استمرار سواريش سيكون مخاطرة كبيرة في الموسم المقبل وقد يؤدي إلى تأخر الفريق في الظهور بشكل جيد وخسارة العديد من النقاط.

الأمر الذي سيؤدي إلى غضب الجمهور تجاه المدرب. ولذلك القرار الأقرب الذي سيتم الإعلان عنه بنهاية الموسم هو رحيل سواريش عن تدريب الأهلي.

الأهلي سواريش الدوري المصري
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