مع اقتراب دي يونج من الاستمرار في برشلونة.. ليفربول يبحث في مكان آخر لدعم خط الوسط

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

يواصل ليفربول البحث عن تدعيم صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي "بين جاكوبس" المهتم بأخبار ليفربول، أن النادي الأحمر درس إمكانية التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا.

لكن لاعب الوسط يقترب من البقاء في برشلونة مع تبقي يومين على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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لذلك يواصل ليفربول البحث بكل قوة من أجل محاولة إبرام صفقة جديدة لدعم خط الوسط.

ويعاني ليفربول من إصابة الثنائي تياجو ألكانتارا ونابي كيتا، ما جعل خط وسط الفريق يظهر بمستوى غير جيد منذ انطلاق الموسم.

وحقق ليفربول الفوز 9-صفر على بورنموث في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

ليفربول فرينكي دي يونج الدوري الإنجليزي
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