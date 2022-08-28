أمام هندرسون.. رقم تاريخي وآخر سلبي لـ هاري كين

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 18:58

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام نوتنجهام فورست

حقق هاري كين هداف توتنام رقمين أحدهما إيجابي والآخر سلبي خلال مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم الإعصار بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي وتسديدة أرضية غالطت الحارس دين هندرسون.

الهدف هو الـ200 لهاري كين في دوريات إنجلترا بمختلف درجاتها.

بواقع 186 هدفا في الدوري الممتاز، وتسعة أهداف في التشامبيونشيب، وخمسة أهداف في الليج وان.

وأصبح نوتنجهام فورست الخصم رقم 31 الذي نجح هاري كين في التسجيل أمامها.

واحتسب الحكم بعدها في الشوط الثاني ركلة جزاء بعد لمسة يد على ستيف كووك.

وتصدى دين هندرسون لركلة الجزاء من أمام هاري كين.

لتكون ثاني ضربة جزاء يتصدى لها هذا الموسم والثالثة من أصل خمس ضربات جزاء لُعبت أمامه في الدوري الإنجليزي.

وأهدر هاري كين ركلة الجزاء التاسعة في مسيرته من أصل 62 ركلة لعبها مع النادي والمنتخب.

الركلة هي الأولى التي يهدرها كين في الدوري الإنجليزي منذ 4 فبراير 2018 أمام ليفربول والتي انتهت وقتها بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتعود آخر ركلة جزاء مهدرة لكين إلى 7 يوليو 2021 في يورو 2020 أمام الدنمارك في نصف النهائي والتي نجح في إكمالها بعد ذلك إلى الشباك.

وعاد هاري كين ليسجل الهدف الثاني لتوتنام ليصل للهدف 187 مع توتنام معادلا رقم آندي كول ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

ويفصل كين 21 هدفا عن واين روني صاحب المركز الثاني و73 هدفا عن ألان شيرار المتصدر.

توتنام الدوري الإنجليزي هاري كين
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