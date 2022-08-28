إيليكت التشادي يكشف لـ في الجول موقفه من تأجيل مباراة الزمالك

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 17:47

كتب : محمد عبد العظيم

إيليكت سبورت التشادي

كشف طاهر أحمد نائب رئيس إيليكت سبورت التشادي، موقف ناديه من تأجيل ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالفعل لتأجيل المباراة لتعارضها مع كأس لوسيل.

وقال طاهر لـ FilGoal.com: "ليس لدينا أزمة في تأجيل المباراة".

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وشدد: "لكن علينا معرفة موعدها. قررنا لعب مباراة الذهاب في الكاميرون في ملعب أحمدو أهيدجو".

وأتم: "كاف لم يخطرنا بموعد المباراة حتى اللحظة وننتظر معرفة القرار".

وكان مصدر من كاف قد أوضح اتجاه لجنة المسابقات إلى الموافقة على طلب الزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الزمالك خاطبنا لتأجيل موعد مباراة الذهاب أمام إيليكت سبورت التشادي بسبب تعارضها مع كأس لوسيل".

وأضاف: "هناك اتجاه داخل لجنة مسابقات كاف للموافقة على طلب الزمالك".

وأتم: "حتى الآن لم يصدر قرار نهائي، ونستقر على الأمر خلال أيام".

وتقام مباراة الذهاب بين إيليكت سبورت والزمالك في أحد أيام 9 و10 و11 سبتمبر.

فيما يُلعَب كأس السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال بافتتاح كأس لوسيل يوم 9 سبتمبر.

وحاول الزمالك حل تلك الأزمة عن طريق إقناع الفريق التشادي بلعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

وعلم FilGoal.com في وقتٍ سابق أن الزمالك يدرس إقامة مباراتي إيلكت التشادي في القاهرة، خاصة وأن الفريق التشادي يخوض مبارياته القارية في الكاميرون.

لكن الفريق التشادي استقر في النهاية على خوض الذهاب في الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو.

وسبق أن صرّح مرتضى منصور رئيس النادي عبر قناة الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك لا تقلقوا بشأن خوض الفريق لمباراة السوبر المصري السعودي في قطر، وموعد اللقاء لن يتعارض مع موعد مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك كأس لوسيل دوري أبطال إفريقيا
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