فورنالس يكسر صيام وست هام بانتصار أول.. ورائعة ماكسيمان تتعادل لـ نيوكاسل أمام ولفرهامبتون

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 17:05

كتب : FilGoal

آلان سان ماكسيمان - نيوكاسل

حقق وست هام انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب أستون فيلا، بينما تعادل نيوكاسل أمام ولفرهامبتون برائعة آلان سان ماكسيمان.

وفاز وست هام على أستون فيلا بهدف دون مقابل، بينما تعادل نيوكاسل مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ورفع وست هام رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف.

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بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع بينما ولفرهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

واستغل روبين نيفيس تمريرة جيديس في الدقيقة 38 وسدد كرة صاروخية على يمين نك بوب حارس مرمى نيوكاسل ليسجل هدف ولفرهامبتون الأول.

وفي الشوط الثاني سجل راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 81 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب خطأ في منتصف الملعب.

وقبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي نجح سان ماكسيمان في استغلال كرة عرضية بتسديدة رائعة من مرة واحدة داخل شباك ولفرهامبتون من خارج منطقة الجزاء.

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بينما في المباراة الأخرى نجح بابلو فورنالس في كسر صيام وست هام بتسجيل أول أهداف الفريق في المسابقة.

وسجل فورنالس هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 74 ليحقق انتصار فريقه الأول.

ويلعب وست هام مباراته المقبلة أمام توتنام في الجولة الخامسة يوم الأربعاء، بينما يحل أستون فيلا ضيفا على أرسنال بنفس اليوم.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول مساء الأربعاء، بينما ولفرهامبتون سيحل ضيفا على بورنموث.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل وست هام
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