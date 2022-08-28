التشكيل – توتنام دون تغييرات.. وجيبس وايت أساسي لأول مرة مع نوتنجهام

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 16:48

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام تشيلسي

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام هوتسبير عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

ودفع كونتي بنفس التشكيل الذي تغلب على ولفرهامبتون واندررز الموسم الماضي.

ويستمر التعويل على السويدي ديان كولوسيفسكي على حساب البرازيلي ريتشارلسون الموجود على مقاعد البدلاء.

في المقابل دفع ستيف كوبر المدير الفني لـ نوتنجهام فورست بصفقته الجديدة مورجان جيبس وايت بشكلٍ أساسي للمرة الأولى.

ويتواجد الثنائي الهجومي النيجيري تايو أونيي وإيمانويل دينيس على مقاعد البدلاء.

ويحتل توتنام هوتسبير المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل نوتنجهام فورست المركز 12 بأربعة نقاط.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: دافينسون سانشيز – إيريك داير – بن ديفيز

الوسط: إيمرسون رويال – رودريجو بينتانكور – بيير إيميل هويبرج – إيفان بيريسيتش

الهجوم: ديان كولوسيفسكي – هاري كين – سون هيونج مين

دكة البدلاء: فريزر فورستر – جيد سبينس – جافيت تانجانجا – كليمنت لونجليه - مات دوهيرتي – ريان سيسينيون – بابي ماتار سار – يفيس بيسوما – ريتشارلسون

تشكيل نوتنجهام فورست:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: ستيف كوك – جو ورال – سكوت ماكينا

الوسط: نيكو ويليامز – ريان ياتيس – لويس أوبريان – مورجان جيبس وايت – هاري توفولو

الهجوم: برينان جونسون - جيسي لينجارد

دكة البدلاء: وين هينيسي – جيليان بيانكوني – جاك جولباك – شيخو كوياتي – ريمو فرويلر – أليكس ميتين – تايو أونيي – سام سوريدج – إيمانويل دينيس

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