الاتحاد يعلن ضم المهدي سليمان لمدة ثلاثة مواسم

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

المهدي سليمان - الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري ضم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق لمدة ثلاثة مواسم.

وكشف الاتحاد عن توقيع المهدي سليمان لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن صفقة المهدي سليمان تأتي عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع بيراميدز.

أخبار متعلقة
حارس الاتحاد عن اتهامات إيسترن كومباني: إشارتي أمام المقاولون عادية وهذا سببها مؤتمر فيريرا: كان على اتحاد الكرة التفكير في اللاعبين.. ووضعنا جدول زمني لراحتهم بقيادة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتفادى لعنة الجولة الأولى في الدوري السعودي المقاولون العرب يبتعد خطوة عن صراع الهبوط بفوز شاق على الاتحاد

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عبر FilGoal.com ضم المهدي سليمان بداية الشهر الجاري. (من هنا)

وأعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري اعتزاله عقب مواجهة الزمالك في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

المهدي سليمان - 35 عامًا - يلعب في صفوف بيراميدز منذ عام 2018.

وخاض المهدي 5 مباريات فقط الموسم الحالي بعد أن دخل في أزمة مع إدارة النادي.

وسبق للمهدي سليمان اللعب في إنبي والمقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة.

إذ بدأ المهدي مسيرته في إنبي وخاض أول مباراة له في الدوري عام 2008.

ثم أعير إلى المقاولون العرب لنصف موسم ثم بتروجت.

وفي 2012 انتقل لبتروجت بشكل نهائي ثم بعد عام انضم لغزل المحلة وبعد عام آخر إلى سموحة.

وانضم لصفوف بيراميدز في 2018.

ومنذ ذلك الحين خاض بقميص بيراميدز 60 مباراة في جميع المسابقات واستقبل 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.

وخاض المهدي (35 عاما) 183 مباراة في الدوري المصري استقبل 180 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 68 مباراة.

الدوري المصري المهدي سليمان الاتحاد بيراميدز
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتمسك بمدافعه رغم اهتمام ميلان وإنتر ولايبزيج مدرب أياكس عن رحيل أنتوني المحتمل: من المحزن أن كل شيء يتعلق بالمال ذا أثليتك: بعد رفض العرض الثالث.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني بيلد: لايبزيج يحاول ضم مدافع تشيلسي سيميوني يرد على إمكانية ضم ريجيلون: انظروا إلى خوانفران وفيليبي لويس هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض بعد 8 سنوات.. أندير هيريرا يعود معارا لـ أتليتك بلباو النصر لـ في الجول: عبد الرحمن جودة وقع مع الزمالك.. وأمير مرتضى لم يتواصل معنا حتى الآن
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتمسك بمدافعه رغم اهتمام ميلان وإنتر ولايبزيج 25 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد يعلن ضم المهدي سليمان لمدة ثلاثة مواسم 37 دقيقة | ميركاتو
مدرب أياكس عن رحيل أنتوني المحتمل: من المحزن أن كل شيء يتعلق بالمال ساعة | ميركاتو
الكومي لـ في الجول: رحيل حمزة الجمل.. وسواريش خارج حسابتنا ساعة | الكرة المصرية
قائد يونايتد: هذه الروح القتالية يجب أن تستمر في كل المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
ربع ساعة هي الأفضل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام تولوز؟ ساعة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع.. مصطفى محمد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود نانت لفوزه الأول ساعة | المحترفون
ناجلزمان ينفجر: جلادباخ دافع بحافلتين.. وأداء الحكم كان كارثيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 3 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث