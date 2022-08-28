الاتحاد يعلن ضم المهدي سليمان لمدة ثلاثة مواسم

أعلن الاتحاد السكندري ضم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز السابق لمدة ثلاثة مواسم.

وكشف الاتحاد عن توقيع المهدي سليمان لمدة ثلاثة مواسم في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن صفقة المهدي سليمان تأتي عقب انتهاء تعاقد اللاعب مع بيراميدز.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عبر FilGoal.com ضم المهدي سليمان بداية الشهر الجاري. (من هنا)

وأعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري اعتزاله عقب مواجهة الزمالك في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

المهدي سليمان - 35 عامًا - يلعب في صفوف بيراميدز منذ عام 2018.

وخاض المهدي 5 مباريات فقط الموسم الحالي بعد أن دخل في أزمة مع إدارة النادي.

وسبق للمهدي سليمان اللعب في إنبي والمقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة.

إذ بدأ المهدي مسيرته في إنبي وخاض أول مباراة له في الدوري عام 2008.

ثم أعير إلى المقاولون العرب لنصف موسم ثم بتروجت.

وفي 2012 انتقل لبتروجت بشكل نهائي ثم بعد عام انضم لغزل المحلة وبعد عام آخر إلى سموحة.

وانضم لصفوف بيراميدز في 2018.

ومنذ ذلك الحين خاض بقميص بيراميدز 60 مباراة في جميع المسابقات واستقبل 47 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 25.

وخاض المهدي (35 عاما) 183 مباراة في الدوري المصري استقبل 180 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 68 مباراة.