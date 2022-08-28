جناح ليفربول: كنت أتوقع الفوز على بورنموث لكن ليس بهذه النتيجة العريضة

كان فابيو كارفايو جناح ليفربول يثق في قدرة فريقه على إسقاط بورنموث، لكنه لم يتوقع أن ينجح الريدز في تسجيل 9 أهداف.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كارفايو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بعد الهزيمة يوم الإثنين الماضي، كنا نعرف ما علينا فعله لنحقق الفوز على بورنموث".

وأضاف "كان واضحا منذ صباح الثلاثاء أن شيئا ما سيحدث، فالجميع تدربوا بجدية كبيرة وتحلوا بعقلية ممتازة".

وتابع البرتغالي البالغ من العمر 19 عاما "كنت متأكدا من انتصارنا على بورنموث، ولكني لم أتوقع هذه النتيجة العريضة".

وواصل "أتمنى أن نبني على هذا الفوز. الأهداف التي سجلناها تبرهن على الجودة التي يتمتع بها جميع اللاعبين والفريق ككل، وهذا شيء مهم للغاية".

وأكمل "رغبة الفريق في تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني كانت واضحة. اللاعبون الكبار مثل جوردن هندرسون وجيمس ميلنر طالبونا بعدم التوقف عن الهجوم، وبالفعل واصلنا التقدم والتزمنا بخطة اللعب وحققنا نتيجة رائعة".

وعن احتفاله بهدفه الرسمي الأول بقميص ليفربول، قال فابيو "يمكنك أن ترى من احتفالي بالهدف أنني لم أكن أدري كيف أحتفل، كنت سعيدا للغاية".

وأتم "أردت أن أرد الجميل للجماهير، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم وأقدم الأداء الذي يرضيهم وأسجل المزيد من الأهداف".

وسجل لليفربول لويس دياز وروبيرتو فيرمينو هدفين، ترنت ألكسندر آرنولد وفيرجل فان دايك وفابيو كارفايو وهارفي إيليوت.

قائمة الانتصارات الأكبر

انضم ليفربول إلى قائمة الفرق التي حققت الانتصار الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

الفوز هو الأول لليفربول في الدوري في الجولة الرابعة وهو أكبر فوز في تاريخ البريميرليج بالتساوي مع ليستر سيتي أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون، مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون.

فيرمينو يتعملق

البرازيلي فيرمينو أصبح أول لاعب من ليفربول يشارك في أربعة أهداف في الشوط الأول من أي مباراة في البريميرليج، والأول بشكل عام منذ هاري كين أمام ستوك سيتي مع توتنام في 2017.

فيرمينو الذي سجل هدفين وصنع 3 أهداف ساهم للمرة الأولى بخمسة أهداف في مباراة واحدة بجميع المسابقات مع ليفربول.

كما سجل البمهاجم البرازيلي في آنفيلد بعد غياب منذ ديسمبر 2020 أمام توتنام.

ليفربول سجل خمسة أهداف في شوط واحد في البريميرليج للمرة الأولى في تاريخه.

الهولندي فيرجل فان دايك سجل الهدف الـ 18 له في الدوري الإنجليزي.

رقم غائب

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.

وعادل ليفربول أكبر فوز له في الدوري على حساب كريستال بالاس بنتيجة 9_0 وبنتيجة 10-1 على حساب روثرهام في عام 1896.





























رقم سلبي

في المقابل دون بورنموث رقما سلبيا بالخسارة الثقيلة على يد ليفربول بنتيجة 9_0.

وتلقت شباك بورنموث 16 هدفا خلال 3 مباريات متتالية بموسم واحد للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وخسر بورنموث على يد أرسنال بنتيجة 3-0 وعلى يد مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 قبل الهزيمة من ليفربول.

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