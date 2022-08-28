تين هاج يعلق على الظهور الأول لـ كاسيميرو

علق إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على الظهور الأول لكاسيميرو لاعب وسط الفريق الجديد، وذلك أمام ساوثامبتون.

وفاز مانشستر يونايتد على ساوثامبتون يوم السبت بهدف دون رد في ملعب سانت ماري في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت أول مشاركة للبرازيلي.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أنه كان من الجيد بالنسبة لكاسيميرو أن يختبر احساس اللعب في الدوري الإنجليزي لعدد من الدقائق ضد ساوثامبتون".

وأضاف "لقد تدرب مع ريال مدريد في فترة الإعداد وشارك في بعض المباريات الودية ولعب مباراة رسمية، وهو جاهز بدنيا".

ودخل لاعب الوسط البرازيلي كبديل لأنتوني إيلانجا في الدقيقة 80.

وتابع المدرب الهولندي "الآن علينا أن نحرص على اندماجه مع الفريق ومع أسلوب لعبنا".

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما كان قد أكمل انتقاله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد يوم الإثنين الماضي، وتم تقديمه للجماهير في أولد ترافورد قبل انطلاق مباراة الشياطين الحمر ضد ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري.

تسديدة واحدة فقط احتاجها مانشستر يونايتد لتعبر الشباك ليخطف النقاط الثلاثة من أنياب ساوثامبتون.

سجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى ست نقاط ليحتل المركز السادس بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما فاز في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين لهدف.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ13.

وأصبحت هذه هي أول مرة منذ شهر فبراير الماضي التي يحقق فيها يونايتد انتصارا خارج ملعبه.

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وتعاقد يونايتد خلال هذا الصيف مع الهولندي تيريل مالاسيا والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والبرازيلي كاسيميرو والدنماركي كريستيان إريكسن.