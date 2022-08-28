جوارديولا يتغنى بـ هالاند

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في الإشادة بمهاجمه إيرلينج هالاند بعد تسجيل أول هاتريك بقميص الفريق.

النرويجي هز شباك كريستال بالاس بثلاثية وحول تأخر سيتي بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد فعل إيرلينج ما يفعله منذ ولادته، وطوال حياته في سالزبورج وفي كل مكان كان يسجل فيه الأهداف".

وأضاف "هالاند لديه إحساس لا يصدق بالمرمى، الثلاثية التي سجلها كانت أهدافا جيدة".

وواصل جوارديولا "لقد رأيت لغة جسده ونحن متأخرون بنتيجة 0-2 وكيف كان يشجع زملائه في الفريق".

وتابع "أرقام هالاند توضح كل شيء، وأهم شيء أنه استقر معنا فهو لاعب متواضع بشكل لا يصدق".

وأكمل "إنه شخص محبوب، ويتحدث أكثر مع لاعبي الأكاديمية وهذا يعني الكثير".

وأتم المدرب الإسباني "أتمنى أن يكون سعيدا بالوقت الذي نقضيه معا".

هالاند رفع رصيده من الأهداف إلى 6 في صدارة جدول هدافي المسابقة، بعد 4 جولات.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 4 أهداف

لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 3 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - هدفان

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - هدفان

video:1

رحيم ستيرلنج - تشيلسي - هدفان

كالوم ويلسون - نيوكاسل - هدفان

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - هدفان

تشي أدامز - ساوثامبتون - هدفان

جابريل خيسوس - أرسنال - هدفان

هاري كين - توتنام - هدفان

مارتن أوديجارد - أرسنال - هدفان

جيمس ماديسون - ليستر سيتي - هدفان

إيفان توني - برينتفورد - هدفان

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - هدفان

جوش دا سيلفا - برينتفورد - هدفان