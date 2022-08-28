تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في حين سجل فريقه 9 أهداف في شباك بورنموث، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز كاسح 9-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان روبرتو فيرمينو الذي سجل هدفين وصنع 3، فوصل متوسط تقييمه لـ9.7 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد عند 3 أهداف هذا الموسم، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية، ومثله أمام فولام في افتتاح الدوري وآخر أمام مانشستر يونايتد.

ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟

0 أهداف

0 تمريرات حاسمة

4 تسديدات

تسديدة واحدة على المرمى

31 تمريرة صحيحة (من أصل 38)

دقة التمرير 82%

تمريرتان مفتاحيتان

3 محاولات للمراوغة (0 ناجحة)

أهدر فرصتين كبيرتين

7 صراعات أرضية (فاز بواحد)

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وسجل ليفربول تسعة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ مباراة كريستال بالاس في سبتمبر 1989.





























وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 258 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 64 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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