موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 10:29

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة

يشهد اليوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس 2022 منافسات مختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة
الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا

===============

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق بلد الوليد في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل فياريال ضيفا على خيتافي ضمن منافسات نفس الجولة.

بينما يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول في العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ولفرهامبتون فريق نيوكاسل في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل وست هام ضيفا على أستون فيلا في نفس التوقيت.

بينما يحل توتنام ضيفا على فريق نوتنجهام في الخامسة والنصف مساء والمقرر إذاعته على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

المحترفون

يستضيف نانت فريق تولوز في الواحدة ظهرا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق جالاتاسراي.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساء.

رياضات أخرى

يلعب منتخب مصر لكرة السلة أمام جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول للمرحلة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب السودان صدارة الترتيب، ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وفي رياضة الاسكواش تلعب نور الطيب أمام زميلتها سلمى هاني في نهائي بطولة زد المفتوحة في السابعة إلا ربع مساء.

أما في نهائي الرجال فيلعب يوسف سليمان أمام الفرنسي فيكتور كروين.

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي اسكواش كرة سلة
نرشح لكم
شقيقه: سأكشف عن معلومات متفجرة بشأن بوجبا ومبابي الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو ظهور أول وهدفان رائعان.. ميلان يفوز على بولونيا بثنائية أليجري: لعبنا مباراة تكتيكية عالية ضد روما.. ولا ترى الكثير مثل ميريتي بعد 8 سنوات.. أندير هيريرا يعود معارا لـ أتليتك بلباو أليجري: لعبنا مباراة تكتيكية عالية ضد روما.. ولا ترى الكثير مثل ميريتي مورينيو: شعرت بالخزي من لاعبي روما.. وقلت لمساعدي صلي لأننا متأخرين بهدف فقط
أخر الأخبار
شقيقه: سأكشف عن معلومات متفجرة بشأن بوجبا ومبابي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني – ألميريا يسقط إشبيلية ويحقق فوزه الأول.. وسوسيداد يسعيد التوازن 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني 10 ساعة | الكرة المصرية
بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو 11 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا 11 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 11 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية