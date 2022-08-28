موعد مباريات الأحد 28 أغسطس 2022.. الدوري الإسباني ومصطفى محمد ومنتخب السلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس 2022 منافسات مختلفة.

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الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق بلد الوليد في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل فياريال ضيفا على خيتافي ضمن منافسات نفس الجولة.

بينما يحل ريال مدريد ضيفا على إسبانيول في العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ولفرهامبتون فريق نيوكاسل في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل وست هام ضيفا على أستون فيلا في نفس التوقيت.

بينما يحل توتنام ضيفا على فريق نوتنجهام في الخامسة والنصف مساء والمقرر إذاعته على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

المحترفون

يستضيف نانت فريق تولوز في الواحدة ظهرا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق جالاتاسراي.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساء.

رياضات أخرى

يلعب منتخب مصر لكرة السلة أمام جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول للمرحلة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب السودان صدارة الترتيب، ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وفي رياضة الاسكواش تلعب نور الطيب أمام زميلتها سلمى هاني في نهائي بطولة زد المفتوحة في السابعة إلا ربع مساء.

أما في نهائي الرجال فيلعب يوسف سليمان أمام الفرنسي فيكتور كروين.