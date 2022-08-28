بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 00:41

كتب : FilGoal

علاء عبد العادل

حسم علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني موقفه من البقاء أو الرحيل من منصبه خلال الموسم المقبل.

وهبط إيسترن كومباني بعد خسارته على يد البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي إيسترن على مجهودهم الكبير وكذلك أوجه الشكر لفريق البنك الأهلي الذي لعب بشرف. تمنيت الفوز وحزني جاء بسبب الظهور بشكل مميز رغم الهزيمة لكن الأخطاء نتيجة قدرات وخبرات كلفتنا الهزيمة".

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وعن مستقبله مع إيسترن كومباني أوضح "الاستمرار مع إيسترن كومباني؟ أشعر بتعب شديد بعد التجربة وأريد الحصول على راحة. لدي رغبة في قيادة فريق بظروف أفضل والبداية معه بشكل جيد منذ انطلاق الموسم".

وكشف "عقدي ينتهي مع إيسترن كومباني بنهاية الموسم وصعب الاستمرار في قيادة الفريق بالدرجة الثانية. أملك عدد من العروض سأقوم بدراستها بشكل جيد. أوجه الشكر للاعبين ولإدارة النادي على الجهد الكبير خلال الفترة الماضية".

وشدد "90 بالمائة من قوام الفريق لا يملك خبرة اللعب في الدوري الممتاز إضافة لعدم استفادتي من 3 لاعبين أجانب متواجدين بقائمة الفريق وهم خارج مصر. في المقابل نواجه فرق تملك قائمة طولية من اللاعبين المميزين. قائمة الفريق ونقص الخبرات وعوامل أخرى لا أريد الخوض بها كلفتنا الهبوط".

الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 45 نقطة ليضمن المركز السابع على الأقل، بفارق 4 نقاط عن فاركو الثامن، ونقطة عن سموحة السادس.

ما إيسترن كومباني، فقد تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، بعد تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق 5 نقاط عن مناطق الأمان.

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