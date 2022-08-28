موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 00:10

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة.

أخبار متعلقة
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي بطولة زد المفتوحة رجال وسيدات زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري بهدف دون رد.

بينما خسر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري موعد مباراة الأهلي
نرشح لكم
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض مهند لاشين: بنسبة كبيرة سألعب مع فيوتشر في الموسم المقبل
أخر الأخبار
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني 16 دقيقة | الكرة المصرية
بيولي: لم أشك في جودة دي كيتلاري.. وهذا ما يجب أن يتحسن به لياو 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا 42 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 47 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا 52 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - ثلاثي مصري في نهائي بطولة زد المفتوحة رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه ساعة | الكرة المصرية
زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة 3 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث 4 زكريا الوردي.. الزمالك يعلن أولى صفقاته الصيفية