موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري بهدف دون رد.

بينما خسر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.