موعد مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 00:10
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 67 نقطة من 33 مباراة.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 33 مباراة.
وخسر الأهلي مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش في الدوري بهدف دون رد.
بينما خسر سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.
ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.
وتبدأ المباراة في الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1
ويعلق على المباراة محمد الكواليني.
وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
نرشح لكم
بعد الهبوط.. علاء عبد العال يحسم مصيره مع إيسترن كومباني خبر في الجول - الأهلي يخطر سواريش بالرحيل بعد نهاية مباراة سيراميكا ميدو: الزمالك الأفضل في مصر وفخور بمرتضى منصور.. ويجب تعديل عقد زيزو سريعا أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه زياد فتحي ناشئ الزمالك يستعد لبدء فترة معايشة مع هيلاس فيرونا موسم تاريخي.. فوز أول لـ طلائع الجيش على الأهلي في الدوري وأكبر رصيد من النقاط هل يبقى في النصر؟ ماشاريبوف هدف الأهلي يزيد الغموض مهند لاشين: بنسبة كبيرة سألعب مع فيوتشر في الموسم المقبل