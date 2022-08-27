أحمد سمير: الأهلي فاوضني الموسم الماضي.. وهذا سبب عدم احتفالي بالهدف أمامه

السبت، 27 أغسطس 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - أحمد سمير

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عن وجود مفاوضات من الأهلي لضمه في الموسم الماضي، لكنها لم تكتمل.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد سمير. (طالع التفاصيل)

وقال سمير عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي فريق كبير بأي لاعبين ودرسنا طريقة لعب الفريق الأحمر بالمجموعة الحالية من اللاعبين".

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وأضاف "الدوري ينتهي وهدفنا إنهاء المسابقة بشكل جيد بعدما بدأنا الموسم بشكل غير جيد، وهدفنا الحفاظ على المركز الرابع".

وواصل "سنلعب بنفس التركيز والاهتمام أمام الإسماعيلي لتحقيق الفوز".

وأكمل "الموسم الماضي كان هناك مفاوضات جدية من الأهلي لكنها توقفت من جانب النادي الأحمر ولا أعرف السبب".

وأشار "أي لاعب يحلم بارتداء قميص الأهلي وأنا أجتهد وألعب بقوة مع فريقي والرحيل سيكون عن طريق النادي فقط".

وأتم تصريحاته كاشفا سر عدم الاحتفال بالهدف أمام الأهلي "كان بسبب وفاة والد زوجتي وفضلت عدم الاحتفال احتراما له".

الأهلي أحمد سمير طلائع الجيش
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