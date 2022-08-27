نهاية سلسلة عدم الخسارة والشباك النظيفة للأحمر.. طلائع الجيش يفوز على الأهلي

السبت، 27 أغسطس 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

أحمد سمير يحتفل بهدفه في الأهلي

أنهى طلائع الجيش سلسلة اللاهزيمة لفريق الأهلي في الدوري وفاز عليه بهدف دون رد في الجولة الـ33 من المسابقة.

ونجح الجيش في إنهاء سلسلة الشباك النظيفة وعدم الهزيمة للأهلي التي استمرت في الدوري لمدة 9 مباريات متتالية.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلائع الجيش على الأهلي طوال تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري.

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ليرفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 53 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 67 في المركز الثالث.

هدف المباراة الوحيد سجله أحمد سمير في الدقيقة 66.

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وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى دون خطورة على المرمى من الطرفين.

وبعد مرور 20 دقيقة دون أي محاولات وصلت الكرة إلى أحمد سيد غريب في مواجهة المرمى، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد محمد بسام حارس طلائع الجيش.

وسدد محمد أشرف كرة قوية بالقدم اليمنى من أمام منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت في زميله أحمد غريب وخرجت إلى ركنية.

وحصل أحمد غريب على البطاقة الصفراء بعدما تعمد لعب الكرة باليد.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمر المستوى المتوسط من الفريقين دون أي خطورة على المرمى.

وانفرد أحمد سمير بمرمى مصطفى شوبير بعد تمريرة طويلة من محمد جابر ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 66، لكن الحكم أشار إلى تسلل ولم يحتسب الهدف.

وتوقف اللعب لأكثر من 5 دقائق لمراجعة اللعبة في الفيديو، قبل أن يشير الحكم إلى احتساب هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 71.

وهو الهدف الأول الذي يدخل شباك الأهلي في آخر 9 مباريات في الدوري.

ودفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ زياد طارق بدلا من أحمد سيد غريب لتنشيط الهجوم.

ثم شارك الثنائي رأفت خليل ومحمد محمود بدلا من أحمد عبد النبي ومحمد أشرف.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط رأفت خليل داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وأجرى الأهلي التبديل الأخير بنزول المهاجم الشاب علي عمرو بدلا من المدافع محمد شرقية.

واستمرت محاولات الأهلي في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى أمام دفاع طلائع الجيش، لتنتهي المباراة بفوز الفريق العسكري.

وبذلك يفشل الأهلي في التغلب على طلائع الجيش خلال الموسم الجاري، بعدما تعادل معه في الدور الأول سلبيا.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري أحمد سمير
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