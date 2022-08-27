مهند لاشين: بنسبة كبيرة سألعب مع فيوتشر في الموسم المقبل

شدد مهند لاشين لاعب طلائع الجيش أنه سيلعب مع فيوتشر في الموسم المقبل بنسبة كبيرة، وذلك بعد ما يقارب شهرين ونصف من إعلان النادي تعاقده مع اللاعب.

وفاز طلائع الجيش على الأهلي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال مهند لاشين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بنسبة كبيرة سألعب مع فيوتشر في الموسم المقبل، المفاوضات كانت كثيرة من كل الأندية الكبرى في الدوري ولكنني أمتلك عقدا مع طلائع الجيش والنادي الذي ينجح في تلبية طلباته يتم الاتفاق معه".

وأضاف "سنلعب في الكونفدرالية الموسم المقبل، وأتمنى أن تكون خطوة موفقة واستمر مع منتخب مصر وأشارك بشكل أساسي".

وتابع "الفريق طموحه كبير ونجح في الوصول للكونفدرالية والفوز بكأس الرابطة".

وواصل "كان موسما استثنائيا مع طلائع الجيش، بدأنا الدوري بشكل سيئ ثم نجحنا في الاستفاقة والعودة ووصلنا للمنافسة على المركز الرابع".

واستكمل "لدينا مباراة قوية أمام الإسماعيلي سنحاول الفوز بها".

واستطرد عن مستواه "دائما أضع لنفسي هدفا أن أخدم فريقي وعندما أركز يظهر أفضل مستوى لي، الله كان كريما معي".

وأردف "أن تنضم لمنتخب مصر عن طريق فريق غير الأهلي والزمالك فهذا أمر صعب ولكنني نجحت في ذلك، ما زال أمامي الكثير في الفترة المقبلة".

وأتم "سأترك تافريق في مركز جيد، فزنا بلقب السوبر المصري وسيلعبون في البطولة العربية الموسم المقبل".

مهند لاشين لعب 27 مباراة مع طلائع الجيش هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا.

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