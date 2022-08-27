مؤتمر سواريش: كنت أتمنى الدفع بالشباب في ظروف أفضل

يرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أن فريقه لم يقدم الأداء الجيد الذي يؤهله لتحقيق الفوز على طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين.

وأنهى طلائع الجيش سلسلة اللاهزيمة لفريق الأهلي في الدوري وفاز عليه بهدف دون رد في الجولة الـ33 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت ضعيفة في أغلب الأوقات، ولم يكن بها الكثير من الفرص ومن استطاع التسجيل حقق الفوز".

وأضاف "أقدر ما يقدمه الشباب من عمل كثير وأوجه التحية للخصم في المباراة".

وشرح "نعمل مع مجموعة من اللاعبين الصغار ونجهزهم للمستقبل، وصعب نتوقع أن يقدموا مستوى أفضل في ظل الظروف الصعبة التي يشاركوا فيها، وهم في مرحلة التطور واكتساب الخبرات وفي المستقبل سيمثلوا إفادة للفريق، ويجب علينا دعمهم وأنا بالفعل أدعمهم".

وأكمل "كنت أتمنى أن يشارك الشباب في ظروف أفضل من ذلك لإظهار موهبتهم الكاملة داخل الملعب".

وأشار "المباراة الماضية ميكيسوني شارك كبديل ولعب بشكل جيد وساهم في الفوز، واليوم شارك لأنه من المجموعة الجاهزة".

وأوضح "نلعب كل 3 أيام ويجب الحذر في إشراك الشباب حتى لا يتعرضوا للإصابة، ومستوى فريقنا لم يكن جيدا، ولكن خصمنا أيضا لم يكن أفضل منا".

وفسر "نعتمد على أساليب علمية وإلكترونية في العمل ومعنا أجهزة لقياس المعدلات البدنية للاعبين، وهناك لاعبين وصلوا للون الأحمر في اتجاه الإصابة، ومنذ حضوري وأنا متوقع ذلك لأننا لا نعمل في ظروف مثالية".

وأتم تصريحاته "أشعر بالحزن لأن الجمهور يريد أن يكون الفريق أفضل، ويجب أن نؤدي جميعا بشكل جيد".