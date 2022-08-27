أرتيتا: أظهرنا ردة فعل كبيرة بعد التأخر.. والسباق لا يزال طويلا

السبت، 27 أغسطس 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

شدد مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال على أن فريقه أظهر ردة فعل كبيرة بعد التأخر أمام فولام.

وقلب أرسنال تأخره بهدف أمام فولام لفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بعد المباراة: "لقد كان رد فعلنا بعقلية عظيمة بعد خطأ كبير. سيطرنا على المباراة ثم ارتكبنا الخطأ لكننا تعاملنا بشكل جيد".

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وأضاف "كان علينا إجراء تغييرات، كان على اللاعبين أن يفعلوا ذلك والفضل يعود لهم لأنهم أحدثوا فارقا كبيرا".

وتابع "يتعين على اللاعبين الاستمتاع اليوم ثم البدء في التفكير في كيفية تعافينا والاستعداد لمباراة أستون فيلا، ستكون معركة كبيرة أخرى".

وواصل عن أوديجارد "إنه يسجل الأهداف ويؤثر حقا على المباراة، يريد أن يرى ردة الفعل فهو القائد".

واستكمل عن جابريل "الطريقة التي يعتني بها بنفسه رائعة، لقد تغير بشكل كبير. لديه ما يكفي جسديا وعقليا للتغلب على تلك المواقف وأنا سعيد جدًا من أجله".

واستكمل "لقد أظهر شخصيته، عقليته والطريقة التي يعتني بها رائعة".

وأتم "بداية تحدي اللقب؟ لا، هذه مجرد بداية الموسم. نحن في ماراثون طويل للغاية".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويستعد لمواجهة أستون فيلا الأربعاء المقبل على ملعب الإمارات.

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