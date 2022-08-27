أوديجارد: هذه روح أرسنال.. وجابرييل: أشقائي دفعوني للأمام

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

هدف أوديجارد مع أرسنال أمام فولام

أبدى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال سعادته بالفوز الصعب على فولام بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوديجارد في تصريحاته لسكاي سبورتس: "كان هذا رائعا. علمنا أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "قاتلنا وأظهرنا روح الفريق القوية، وكان هذا شعورا رائعا".

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وأوضح "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. لم نتصرف بالشكل الصحيح مع هدف فولام وهذه الأمور تحدث".

وتابع أوديجارد "أظهرنا شخصية قوية و(جابرييل) الذي أخطأ في الهدف الأول سجل هدف الفوز. هذا يظهر شخصية الفريق. حين يرتكب أحد أي خطأ ندفعه جميعا للأمام".

واختتم "يجب أن نبقى هادئين ونأخذ الأمور مباراة تلو الأخرى حتى نفوز بالمباراة القادمة، هذه هي العقلية اللازمة".

وسجل أوديجارد الهدف الأول، والذي كان هدف التعادل بعد تقدم فولام بواسطة ألكساندر ميتروفيتش.

في الإطار ذاته قال جابرييل ماجالهايس مدافع أرسنال وصاحب هدف الفوز: "بعد أن خسرت الكرة كنت محبطا ولكن أشقائي (اللاعبين) واصلوا تحفيزي، رفعت رأسي بعد أن ساعدوني كثيرا".

وعن الهدف الذي سجله قال: "حين أشار الحكم لوجود لمسة يد كنت أدعو ربي. أنا سعيد بالفوز والنقاط الثلاث، لقد كان قتالا كبيرا".

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز الرابع على التوالي وبرصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

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