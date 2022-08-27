هالاند يحلق في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

انفرد النرويجي إرلينج هالاند بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل ثلاثة أهداف أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

واقتنص النرويجي صدارة الهدافين من الإسباني رودريجو مهاجم ليدز يونايتد والذي تصدر القائمة بعد ثلاث جولات.

وسجل محمد صلاح هداف الموسم الماضي هدفين في أربع مباريات.

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فيما لم ينجح سون هيونج مين شريك صلاح في اللقب التسجيل حتى الآن بعد أول ثلاث مباريات. في انتظار مواجهة نوتنجهام فورست غدا الأحد.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 4 أهداف

لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 3 أهداف

محمد صلاح - ليفربول - هدفان

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي - هدفان

رحيم ستيرلنج - تشيلسي - هدفان

كالوم ويلسون - نيوكاسل - هدفان

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - هدفان

تشي أدامز - ساوثامبتون - هدفان

جابريل خيسوس - أرسنال - هدفان

هاري كين - توتنام - هدفان

مارتن أوديجارد - أرسنال - هدفان

جيمس ماديسون - ليستر سيتي - هدفان

إيفان توني - برينتفورد - هدفان

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - هدفان

جوش دا سيلفا - برينتفورد - هدفان

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هالاند
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