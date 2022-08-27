ثق في العملية.. أرسنال يقلب تأخره أمام فولام لفوز بهدفين

السبت، 27 أغسطس 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف جابريل - أرسنال أمام فولام

قلب أرسنال تأخره بهدف أمام فولام لفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل لأرسنال مارتن أوديجارد وجابريل ميجاليس، بينما أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدف فولام الوحيد.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 12 في صدارة الدوري.

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بينما توقف رصيد فولام عند خمس نقاط بعد أن تلقى الهزيمة الأولى له في الدوري.

التشكيل

بدأ محمد النني أساسيا مع أرسنال للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وغاب توماس بارتي بسبب إصابة خفيف في الفخذ خلال تدريبات أمس الجمعة.

ولم يتواجد الأوكراني أولكسندر زينشينكو في قائمة المباراة أيضا بسبب التواء خفيف في الركبة اليسرى.

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أحداث المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين حتى طالب بوكايو ساكا بضربة جزاء في الدقيقة 13 بعد تدخل من تيتي ولكن الحكم طلب استمرار اللعب.

سدد بعدها جرانيت تشاكا من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

عاد بعدها مارتينيلي ليسدد في الدقيقة 17 فةق العارضة.

أرسنال وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات فولام ليعتمد فقط على التسديدات البعيدة، ليسدد ساكا في الدقيقة 34 من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها لينو.

ولم يسفر الشوط الأول عن جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

بدأ فولام الشوط الثاني بشكل أفضل ولعب تيتي عرضية إلى رييد في الدقيقة 50 ولكن رأسيته جاءت بجوار القائم.

وسدد بعدها ميتروفيتش بقوة من خارج منطقة الجزاء وجاءت فوق العارضة.

المهاجم الصربي عاد ليستغل خطأ جابريل ميجاليس في الدقيقة 56 ليوقع على أول أهداف المباراة.

الهدف هو الـ100 لميتروفيتش مع فولام، والرابع هذا الموسم وهو أكثر مما سجله في آخر موسم لفريقه في الدوري الممتاز كاملا.

تدخل بعدها أرتيتا بتغيير هجومي بدخول إيدي نيكتاه في مكان الظهير الأيسر كيران تيرني في الدقيقة 60.

رد أرسنال لم يتأخر كثيرا ليدرك أوديجارد هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد تمريرة من ساكا وتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

نيكيتاه البديل أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد كرة طولية من أوديجارد ولكنه لم ينجح في ترويضها ليخرجها تيتي لركنية.

واصل أرسنال سيطرته بعد ذلك مع استبسال من فولام، ليأتي الحل عن طريق الكرات الثابتة بركنية من مارتينيلي ارتقى لها ساليبا لتصطدم به وتصل إلى جابريل الذي أودعها الشباك.

وأنقذ رامسديل أرسنال من التعادل في الوقت بدل الضائع بعد عرضية من بالينيا وتسديدة من تشالوباه تصدى لها الحارس الإنجليزي بنجاح.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليحسم أرسنال فوزه الرابع على التوالي في الدوري هذا الموسم.

أرسنال فولام الدوري الإنجليزي
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